「川普交易」失色 粉絲虧大了
美國總統川普重返白宮後，品牌魅力似乎不再，與他有關的股票和加密貨幣重挫，也讓力挺他的粉絲面臨巨額虧損。
川普今年1月就職以來，社群平台Truth Social的營運商川普媒體與科技公司（DJT）股價已大跌75%，與他及第一夫人梅蘭妮亞同名的迷因幣分別暴跌86%和99%。川普家族旗下加密貨幣事業World Liberty金融公司所發行的加密貨幣WLFI，去年9月發行來也已累計跌約40%。
川普去年競選期間的聲勢，刺激投資人投資許多股票和加密幣，像是醫療和監獄概念股，看好這些股票在川普2.0的前景，但現在川普回鍋還不到一年，這些所謂的「川普交易」有些已陷入掙扎，尤其是與川普及其家族直接相關的股票和加密貨幣。
與川普相關的股票和加密幣過去之所以上漲，主要是受益於市場期待他上任後將鬆綁監管、減稅和支持加密貨幣。
