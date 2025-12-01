英特爾前CEO基辛格：台積赴美設廠無助改變現狀 美晶片降低依賴亞洲難

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
英特爾前執行長基辛格認為，台積電在美國亞利桑那州設廠，無法改變晶片大多在亞洲製造的現狀。路透
英特爾前執行長基辛格認為，台積電在美國亞利桑那州設廠，無法改變晶片大多在亞洲製造的現狀。路透

美國晶片大廠英特爾（Intel）前執行長基辛格接受英國金融時報（FT）專訪時表示，他認為台積電赴美設廠，無助於降低晶片製造對亞洲的依賴，唯有「經濟版圖位移」才能觸發這種改變。

基辛格2021年重返英特爾並出任執行長，2024年12月遭英特爾董事會罷黜，目前為Playground全球公司合夥人。他在接受FT專訪時，暢談他對於美國晶片政策、科技趨勢、對遭英特爾董事會罷黜等議題的想法。

他重掌英特爾兵符後，希望以區隔旗下晶圓代工事業、爭取代工訂單，恢復晶片製造領先地位，卻一直等不到大客戶，問題出在「衰敗程度…比我的認知更深也更嚴重」。

基辛格透露在他回鍋的前五年，英特爾沒有任何一項產品準時交貨，「基本紀律」已拋到九霄雲外，彷彿連晶片工程也不會做了。英特爾後來攻克18A製造技術花費的時間也略多於預期。台積電（2330）在基辛格接任執行長左右，開始代工英特爾部分自家晶片，證明英特爾當時已大幅落後。

針對美國正推動重建晶片製造業，以依賴對亞洲晶片製造的依賴，但基辛格表示，即便台積電亞利桑那州新廠落成也無法改變現狀，「你必須創造經濟版圖位移，情況才會改變」。

他也對拜登政府晶片法撥款緩慢感到不滿，「都過兩年半了還沒撥款？我認為糟透了！資金最後一刻才發放…這讓我很感冒。」

他對美國總統川普看法也令外界好奇，他透露曾與川普會面數次，認為川普是「情緒很滿」的人。他對美國政府日前取得英特爾10%股權持開放態度，前提是此舉有助英特爾獲得成功。

