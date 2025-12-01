英特爾前CEO基辛格被迫辭職 迄今仍無法理解

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

半導體老將基辛格2021年懷抱帶領英特爾重返榮耀的雄心壯志，回鍋該公司並出任執行長，結果短短三年多就被迫辭職。基辛格坦言對此感到震撼，至今仍無法理解英特爾為何這麼做。

基辛格接受FT專訪時說：「我眼看這一切發生，心想『天啊，我不懂，我這輩子都無法理解』。」

英特爾董事會讓基辛格退休，同時選擇遵循相同全面策略的陳立武接任執行長，在外人眼裡或許很怪。基辛格坦承他擔任執行長時，聚焦於「向下」管理，若他加強「向上」管理，讓董事會有較多半導體專家，自己或許也會受益，感嘆當時沒有較積極這麼做。

基辛格也透露，他離開英特爾後不久後就開始謀職，在100天左右參加約100場面試。他今年3月以創投業者Playground全球公司普通合夥人的身分重出江湖，並出任美國宗教信仰生態系技術平台Gloo執行董事長及科技主管。

擔任Playground普通合夥人讓基辛格能接觸「深度技術」，這類技術涵蓋投入下一代半導體製造的xLight，以及量子運算公司PsiQuantum等業者。

