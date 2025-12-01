精品排行榜 高檔珠寶當紅 蒂芙妮全球銷售額創高

快訊

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
受惠於因股市飆漲而賺大錢的超級富豪追捧，高檔珠寶在美國已成為比手提包、服飾更搶手的精品。（路透）

近來精品市場也出現「貧富差距」現象，受惠於因股市飆漲而賺大錢的超級富豪追捧，高檔珠寶美國已成為比手提包、服飾更搶手的精品。

瑞士精品巨頭歷峰集團（Richemont）在美洲的銷售已連七季年增逾10%，美國市場對其旗下珠寶品牌卡地亞（Cartier）和梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的強勁需求，帶動了這股強勁成長。

LVMH集團旗下的蒂芙妮（Tiffany & Co.）表示，該公司最貴重商品高級珠寶的全球銷售額在第3季創歷史新高。顧問業者貝恩公司（Bain & Co.）的數據更顯示，目前珠寶是美國奢侈品市場表現最佳的品項，銷售額超過了手提袋和服飾。

受惠於人工智慧（AI）熱潮，美股大盤標普500指數今年漲了16%，使股票財富增加了7.9兆美元，原本的富人成為最大受益者。

從股市賺取的財富有一部分正流入高檔珠寶店，有些珍貴珠寶的售價高達500萬美元甚至更高。歷峰集團執行長博斯（ Nicolas Bos）表示，超級富豪們正在豪擲千金，而股市在其中扮演重要角色。

金價上漲可能連帶炒熱了珠寶市場，但這可能不是美國消費者購買高檔珠寶唯一理由，一個16公分的卡地亞Love手環，大約是31克18K金，含稅價為8,655美元，現在若以其含金重量賣出，只能收回約3,000美元。

即便如此，消費者仍認為高檔珠寶的性價比高於服飾或手提包。

各大品牌手提包的漲幅遠大於珠寶，伯恩斯坦的分析顯示，自2020年以來，卡地亞Love手環的價格平均年漲4%，香奈兒經典口蓋包為11.2%，迪奧Lady Dior手提包則為8.6%。

但值得注意的是，美國珠寶銷售額與股市走勢的關聯性越來越強，如果股市出現泡沫並破裂，珠寶的光環可能會迅速褪去。

美股有望迎耶誕行情 為年底及2026多頭走勢添柴火

美股上周反彈、美國今年黑色星期五銷售額加速成長，再加上美股歷來甚少在12月下跌的歷史經驗，都成為美股12月走勢的好兆頭，...

Fed降息1碼 預期升溫

市場對美國聯準會（Fed）12月降息1碼的預期日益升溫，機率在上周升破80%，為10月以來首見，也可能使美元匯率在年底前...

酷澎爆雷大規模個資外洩 CEO公開道歉 傳陸籍前員工涉案

電商巨擘酷澎（Coupang）證實，3,370萬名用戶的個資出現大規模外洩，影響人數已幾乎是該公司的所有客戶，並公開道歉...

英特爾前CEO基辛格：台積赴美設廠無助改變現狀 美晶片降低依賴亞洲難

美國晶片大廠英特爾（Intel）前執行長基辛格接受英國金融時報（FT）專訪時表示，他認為台積電赴美設廠，無助於降低晶片製...

英特爾前CEO基辛格被迫辭職 迄今仍無法理解

半導體老將基辛格2021年懷抱帶領英特爾重返榮耀的雄心壯志，回鍋該公司並出任執行長，結果短短三年多就被迫辭職。基辛格坦言...

OPEC+ 下季可能暫停增產

知情人士透露，石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）11月30日舉行產量會議，預料將決議暫停增產，維持明年第1季的產量目...

