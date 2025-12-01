歐股今年旺 全球排名20大股市中占了十席 明年更強

歐洲股市今年來表現超亮眼，在全球排名表現最佳的20大股市中，歐洲占了其中十個位置，今年有望歷來第四度達成這個里程碑，象徵投資人對歐股的信心重振，且一些投資機構預估明年歐股將更上層樓。

彭博資訊報導，匈牙利、斯洛維尼亞及捷克股市以美元計算皆大漲逾60%，全都躋身全球表現最強股市的前十名，西班牙、波蘭與奧地利股市緊追在後，德國和法國股市表現排名雖分別落在全球第34名及53名，依然遙遙領先標普500指數的第93。德國股市今年來以歐元計價上漲20%，以美元計價更勁揚34%。

歐股表現超優的其他原因包括今年來歐元對美元升值12%，以及歐洲央行（ECB）比美國聯準會（Fed）更快降息，激勵歐洲銀行類股今年來大漲67%，且預料銀行股將繼續閃耀。

歐洲各國研擬擴大國防支出，激勵萊茵金屬（Rheinmetall）與李奧納多（Leonardo）等國防類股也大幅上漲，金屬需求增加使歐洲礦業股成為「必須持有」的部位，消費者對精品需求出現回升訊號，拉抬路易威登（LVMh）等精品類股，人工智慧（AI）基礎設施「需電孔急」，也推升新能源類股，就連防禦性的醫療類股都開始吸引投資人。

一些投資機構預估歐股明年將更上層樓，主因歐洲通膨較低、德國將擴張財政支出，以及歐洲企業獲利預料即將反彈。

而且在AI概念股泡沫疑慮升高之際，歐股的AI曝險度較低，也是吸金的原因之一。

美國銀行（BofA）每月基金經理人調查顯示，投資機構目前對歐股是「淨加碼」，對美股反而略為「減碼」。

美銀國際股市交易主管勞克斯預料明年歐股將有更進一步的超優表現。

此外，歐股仍相對便宜。以預估獲利計算的本益比衡量，道瓊歐洲Stoxx 600指數比標普500指數折價35%；資金流向也對歐股有利。歐股基金今年來共吸金520億美元，遠優於去年的淨流出660億美元。

但一些市場人士也提醒，歐股的威脅包括法國政治不確定性仍高、對德國刺激措施的效果有所質疑，以及歐洲關鍵產業面臨的中國大陸競爭壓力更強。

摩根士丹利歐股策略長薩沃洛克表示，「歐股明年的獲利預估面臨高風險。我們認為分析師的預測過高，下修的可能性甚高」。