快訊

長照漏洞！「家務協助」被無限上綱… 居服員淪廉價清潔工

獨／台灣之盾首波軍購案曝光 台美正合作整合對美9大軍購要價書

酷澎爆雷大規模個資外洩 CEO公開道歉 傳陸籍前員工涉案

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
電商巨擘酷澎（Coupang）證實，3,370萬名用戶的個資出現大規模外洩。（路透）
電商巨擘酷澎（Coupang）證實，3,370萬名用戶的個資出現大規模外洩。（路透）

電商巨擘酷澎（Coupang）證實，3,370萬名用戶的個資出現大規模外洩，影響人數已幾乎是該公司的所有客戶，並公開道歉。南韓媒體指稱，這次個資外洩可能是一名酷澎中國大陸籍前員工所為，而非外部駭客所致，且五個月後才警覺，引發外界對酷澎內部管理的關切。

在美國上市的酷澎11月29日證實，3,370萬名客戶的個資已遭入侵取得，包括名字、電話號碼、電郵地址以及送貨地址等，「從6月24日以來，受影響帳戶的配送相關個人資訊，似乎被透過海外伺服器的未經授權造訪取得」，但信用卡號碼等支付資訊與登入憑證資訊為另外儲存，不受影響，用戶目前不須從事額外行動，「我們已封鎖這些未經授權的管道，並已堅強內部監控」。

酷澎掌管南韓物流配送業務的執行長朴大俊11月30日公開道歉，「我們再次為造成我們客戶的不便誠摯道歉」，表示將與相關單位密切合作，以防範進一步傷害，並也將檢討改善資料安全系統。

南韓政府同日召開跨部會緊急會議，以了解酷澎的個資保護是否違反安全規範，矢言將徹底調查。

酷澎在11月6日提供給南韓當局的文件中，坦承11月6日曾有非法存取的企圖，直到11月18日財偵測到，步揭露暗示個資外洩影響約4,500名客戶，但29日證實為3,370萬人。酷澎未曾揭露會員人數，但在11月公布的第3季財報表示，每月活躍用戶人數為2,470萬人。

韓聯社與韓國時報報導，警方已鎖定至少一名嫌犯，這名嫌犯據稱曾為酷澎的中國大陸籍員工，但目前已不在職，也已離開南韓。此外，酷澎這起大規模外洩推估是從6月24日開始，代表這起事件在近五個月後才被被偵測到，引發外界的憂慮範圍不僅止於個資外流。

酷澎這次個資外洩的影響範圍，遠超過近來多數南韓大企業遭遇的事件。SK電信4月坦承資料庫遭駭，共2,324萬名客戶資料外洩，引發大量客戶在其實體門市大排長龍，要求更換可能遭駭的USIM卡。

由於影響更廣，南韓政府可能會對酷澎祭出超越SK電信金額的罰款。南韓個資保護委員會（PIPC）8月對SK電信開罰1,350億韓元（9,200萬美元），創下該委員會2020年成立來，對單一公司的最大筆罰金。

除了顧客個資外流外，酷澎近來也因夜班工作環境嚴峻而遭受外界批評，2020年來已有逾20名員工在執勤中過世。這件事情也已促使特別檢察官立案調查。

酷澎 個資 南韓

延伸閱讀

韓國酷澎逾3000萬帳戶個資外洩 疑中籍員工涉案

橄欖球／第六屆元坤盃12月27、28日登場 南韓強權延世大學來勢洶洶 

台積電副理開會公布下屬「帶狀皰疹」 判刑2月確定…再賠10萬元

台中警員假借職務偷查民眾個資 判刑4月不得易科罰金...若確定恐入獄

相關新聞

美股有望迎耶誕行情 為年底及2026多頭走勢添柴火

美股上周反彈、美國今年黑色星期五銷售額加速成長，再加上美股歷來甚少在12月下跌的歷史經驗，都成為美股12月走勢的好兆頭，...

Fed降息1碼 預期升溫

市場對美國聯準會（Fed）12月降息1碼的預期日益升溫，機率在上周升破80%，為10月以來首見，也可能使美元匯率在年底前...

酷澎爆雷大規模個資外洩 CEO公開道歉 傳陸籍前員工涉案

電商巨擘酷澎（Coupang）證實，3,370萬名用戶的個資出現大規模外洩，影響人數已幾乎是該公司的所有客戶，並公開道歉...

英特爾前CEO基辛格：台積赴美設廠無助改變現狀 美晶片降低依賴亞洲難

美國晶片大廠英特爾（Intel）前執行長基辛格接受英國金融時報（FT）專訪時表示，他認為台積電赴美設廠，無助於降低晶片製...

英特爾前CEO基辛格被迫辭職 迄今仍無法理解

半導體老將基辛格2021年懷抱帶領英特爾重返榮耀的雄心壯志，回鍋該公司並出任執行長，結果短短三年多就被迫辭職。基辛格坦言...

OPEC+ 下季可能暫停增產

知情人士透露，石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）11月30日舉行產量會議，預料將決議暫停增產，維持明年第1季的產量目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。