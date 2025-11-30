川普第二任招牌失靈？相關股票加密幣慘跌 粉絲力挺卻被套牢

快訊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國總統川普第二任期的品牌魅力大不如前，相關股票和加密幣重挫，使力挺他的粉絲被套牢。 路透
美國總統川普重返白宮後，品牌魅力似乎不再，與他有關的股票和加密貨幣重挫，也讓力挺他的粉絲面臨巨額虧損。

川普今年1月就職以來，社群平台Truth Social的營運商川普媒體與科技公司（DJT）股價已大跌75%，與他及第一夫人梅蘭妮亞同名的迷因幣分別暴跌86%和99%。川普家族旗下加密貨幣事業World Liberty金融公司所發行的加密貨幣WLFI，去年9月發行來也已累計跌約40%。

川普去年競選期間的聲勢，刺激投資人投資許多股票和加密幣，像是醫療和監獄概念股，看好這些股票在川普2.0的前景，但現在川普回鍋還不到一年，這些所謂的「川普交易」有些已陷入掙扎，尤其是與川普及其家族直接相關的股票和加密貨幣。

與川普相關的股票和加密幣過去之所以上漲，主要是受益於市場期待他上任後將鬆綁監管、減稅和支持加密貨幣，但他重返白宮後的全球貿易政策卻打亂這些算盤，使投資人如今更關注這些企業的表現，而非川普的政治未來。

美國最大論壇Reddit投資板10月熱議的話題之一，就是一名用戶在每股46美元時進場買了DJT，自認當了「接盤俠」，詢問網友該在何時認賠殺出。該股票28日收在11.54美元。

不過，這波投機熱潮降溫，衝擊的不只是「川普概念」資產，許多股票和加密貨幣也都下跌。

Alpine Macro首席股票策略師Nick Giorgi表示：「這是投機熱潮後的健全校正。」他說，追蹤迷因股、散戶青睞股、虧本科技公司，以及動能股的指數，過去一個月全都大跌。

美國本周將公布聯準會Fed）重視的通膨指標：個人消費支出（PCE）平減指數。在最近幾次Fed官員的發言後，市場正加碼押注Fed將在12月降息。

川普 貨幣 美國 Fed 投資人 通膨 聯準會

