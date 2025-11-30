台積電設廠也沒用？英特爾前CEO：美晶片減少依賴亞洲 得發生1件事

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
英特爾前執行長基辛格認為，台積電在美國亞利桑那州設廠，無法改變晶片大多在亞洲製造的現狀。路透
英特爾前執行長基辛格認為，台積電在美國亞利桑那州設廠，無法改變晶片大多在亞洲製造的現狀。路透

美國晶片大廠英特爾（Intel）近幾年光環褪色，前執行長基辛格接受英國金融時報（FT）專訪時表示，他認為台積電赴美設廠，無助於降低晶片製造對亞洲的依賴，唯有「經濟版圖位移」才能觸發這種改變。他也透露，他2021年接掌英特爾兵符後，才發現英特爾的衰敗程度超乎想像。

基辛格2021年重返英特爾並出任執行長後，區隔旗下晶圓代工事業，希望以代工晶片重拾晶片製造領先地位，卻一直等不到大客戶。基辛格接受FT專訪時被問到問題出在哪裡，他的回答是：「（英特爾）衰敗程度…比我的認知更深也更嚴重。」

基辛格透露在他回鍋的前五年，英特爾沒有任何一項產品準時交貨，「基本紀律」已拋到九霄雲外，彷彿連晶片工程也不會做了。英特爾後來攻克18A製造技術花費的時間略多於預期，這項技術是證明英特爾能與台積電正面對決的關鍵。

台積電在基辛格接任執行長左右，開始代工英特爾部分自家晶片，證明英特爾當時已大幅落後。基辛格曾警告美國過度依賴台灣工廠，導致英特爾與台積電關係陷入緊張，台積電創辦人張忠謀甚至公開批評基辛格「有點不客氣」。

目前晶片大多在亞洲製造，美國為減少依賴亞洲正推動重建晶片製造業。基辛格表示，即便台積電亞利桑那州新廠落成也無法改變現狀，「你必須創造經濟版圖位移，情況才會改變」。

另一方面，基辛格也對拜登政府直到最後一刻才發放2022年晶片法（Chips Act）資金感到不滿，「都過兩年半了還沒撥款？我認為糟透了！資金最後一刻才發放…這讓我很感冒。」

基辛格對美國總統川普看法也令外界感到好奇，他透露曾與川普會面數次，認為川普是「情緒很滿」的人。他也對美國政府日前取得英特爾一成股權持開放態度，前提是此舉有助於英特爾獲得成功。

台積電 美國 川普 依賴 晶片法

相關新聞

比往年更早？耶誕老人提前降臨華爾街 為今年底及2026多頭行情鋪路

耶誕老人總在每年12月初降臨華爾街，今年顯然來得更早。在美國「感恩節」這一周的四個交易日內，道瓊工業指數上漲逾3%，標普...

輝達股價11月表現淒慘 歷史經驗顯示12月可望送上「耶誕禮」

人工智慧（AI）晶片製造商輝達公司（Nvidia）的股價11月重挫逾12%，為今年3月以來最糟單月表現，但從過往數據來看...

川普第二任招牌失靈？相關股票加密幣慘跌 粉絲力挺卻被套牢

美國總統川普重返白宮後，品牌魅力似乎不再，與他有關的股票和加密貨幣重挫，也讓力挺他的粉絲面臨巨額虧損。

資生堂創史上最大虧損、日本花王逆勢翻身 雙雄為何兩樣情？

日本化妝品龍頭資生堂社長藤原憲太郎，近日拋出震撼彈：今年資生堂的財測將從原先預估的獲利60億日圓，大幅下修為虧損520億日圓。

消費者用AI找便宜…黑五網購118億元創新高 年成長9.1%

借用人工智慧(AI)工具協助消費者聰明購物找便宜，全美今年「黑色星期五」(Black Friday)當天網路銷售額創下1...

