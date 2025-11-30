輝達股價11月表現淒慘 歷史經驗顯示12月可望送上「耶誕禮」
人工智慧（AI）晶片製造商輝達公司（Nvidia）的股價11月重挫逾12%，為今年3月以來最糟單月表現，但從過往數據來看，12月股價有望回升。
近幾周來輝達股價表現欠佳，因為市場擔憂AI概念股會出現泡沫，而來自Alphabet等公司的激烈競爭，以及市場不斷改變對美國聯準會（Fed）下一步利率政策的預期，都對輝達股價產生不利影響。
美股上周反彈，那斯達克指數勁揚5.37%，為2008年以來最佳感恩節周線表現，但輝達股價卻遠落後於大盤，上月標普500指數僅跌0.1%，科技股為主的那斯達克指數則下滑1.9%。
然而，歷史經驗顯示，輝達股價12月可望會有較佳表現。自1999年上市以來，輝達股價在黑色星期五到年底這段期間有58%的時間上漲，平均漲幅為2.8%，儘管不太可能出現使該公司市值突破5兆美元的那波驚人漲勢，但在經歷11月的淒慘跌幅後，只要股價能回漲，都會受投資人歡迎。
