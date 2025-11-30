裏海石油管線設施遇襲 哈薩克要求烏克蘭停止攻擊

哈薩克今天要求烏克蘭，停止攻擊「裏海石油管線」（Caspian Pipeline Consortium，CPC）的黑海終端設施。

CPC擁有俄羅斯、哈薩克及美國股東，該管線將哈薩克出產的石油，經俄羅斯運往黑海出口，是世界最大的石油管線之一，運送的石油占全球油量逾1%。

路透社報導，CPC當局昨天表示，在烏克蘭海軍無人機攻擊造成其黑海終端設施一處泊位嚴重受損後，相關運作已經停止。

哈薩克外交部今天指出，對於位於俄羅斯諾沃羅西斯克港（Port of Novorossiysk）水域的CPC關鍵基礎設施再次遭到蓄意攻擊，哈薩克外交部提出抗議。

烏克蘭今年已對俄羅斯煉油廠及原油終端設施發動多波攻擊，試圖削弱俄羅斯發動戰爭的最重要收入來源之一。