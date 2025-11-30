印度、法國軍武合作加深 有關鍵技術承諾

印度與法國的軍武合作比想像中的還深！外媒日前報導，印度將與法國加深在尖端軍事的合作，包含航太、無人車、資安、水下技術等，重點於國防創新，這個協議可說是印法兩國多年友誼的結晶，特別是印度在核試驗後與美國發生的制裁裂痕，印美的合作不包含關鍵技術，而法國則願意分享敏感軍武技術，這將拉大印、巴對抗的國防技術。

印法歷史友誼深厚

根據權威政治網《外交家》報導，印度與法國最新曝光的聯合宣告指出，雙方國防單位將推進尖端軍事合作，著重強調「國防創新」，覆蓋領域包含航太平台、無人車、資安、人工智慧、太空、導航、量子技術、水下技術等。

這項協議彰顯印、法兩國長達10年的歷史友誼，近些年的印度在國防相關屢受打擊，過去合作的老大哥美國，在印度無視《核武禁擴條約》、長年拒絕加入，且美國曾經對其施予制裁，但考慮到印度是美中抗衡的關鍵籌碼，美國也難以真正將印度推往親中派。

這就把機會讓出給法國，在印方高額的國防資金面前，法國選擇滿足印度對關鍵軍武的要求，並未附加提供武器的政治條件（與此對比的是美印國防技術和貿易倡議（DTTI），DTTI自成立以來，進展十分有限），印度被預期能從印法合作中，獲得DTTI未能落實的技術取得，這也將賦予印度在印巴衝突中，更多的技術差距。

印獲戰鎚系統技術

印度有機會獲得什麼技術呢？據《國防產業網》報導，印法會在新德里生產戰鎚精密對空導彈（HAMMER），當地負責的零件將達60％，該軍武技術曾用於飆風戰機，未來可能規模化製造；除了軍武製造，印法將一同建立發展中心，涵蓋武器系統、光電、導航裝置，可以支援印度國內的中小型企業，普及法國在高科技能力的專業知識。

獲得戰錘系統的印度能減少對進口的仰賴，加強其作為先進武器製造中心的全球地位，搭配印度充足的資金與人才資源，這提供印度在製造業轉型的未來機會。

【更多精采內容，詳見 】