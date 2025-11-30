韓國酷澎逾3000萬帳戶個資外洩 疑中籍員工涉案

快訊

中央社／ 首爾30日專電
韓國酷澎（Coupang）日前確認近期個資外流的帳號達3370萬個，韓聯社報導，資料疑為酷澎內部已離職的中籍員工外流，而非外部駭客所致。

據報導，首爾警察廳25日已受理酷澎提告，正就個資外流事件進行調查。但由於涉案員工為外國人，據稱已經離職並離開韓國，可能導致調查困難。

酷澎提出的告訴狀並未寫明確切涉案人員姓名，但就20日發布的聲明表示，顧客帳戶個資透過非許可管道外流，沒有外部入侵跡象。

韓國酷澎向政府相關當局通報當時，表示僅4500個帳號個資外流，但在29日更新確認共有3370萬個帳號的個資外流，實際上幾乎等同於所有顧客個資外流。雖然韓國酷澎全體會員數未公開，但根據第三季資料，韓國酷澎產品商務部門的活躍客戶（有購買紀錄者）為2470萬人。

這次外流資訊包括姓名、電子郵件地址、收件地址、電話及部分購買紀錄等，但韓國酷澎強調，付款資訊、信用卡號碼與登入資訊並未外流。

韓國過去也發生過數起顧客個資大量外流事件，包括前三大電信公司的SK Telecom與KT等，但先前發生事件皆是外部駭客入侵，這次韓國酷澎個資外流推測是內部員工所致，顯示其內部管理有所疏漏。

