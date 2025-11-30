未來一周美股四大觀察變數
富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅：留意關稅法律戰及美國與各國的關稅談判進展。
二是聯準會（Fed）官員談話：留意各官員對經濟、就業、利率、通貨膨脹、關稅等的看法。
三是經濟數據：未來一周要公布的經濟數據包括12月密西根大學消費者信心指數初值；11月ADP就業變化、Challenger裁員數、ISM指數；9月核心個人消費支出（PCE）、工廠訂單、工業生產、進出口價格等。
四是企業財報：未來一周要公布財報的企業包括邁威爾科技、Credo科技、惠普企業、Salesforce、Snowflake、MongoDB、Gitlab、Rubrik、Crowdstrike、PureStorage、PVH、維多利亞的秘密、Kroger、梅西百貨、Dollar General、Dollar Tree等。
富蘭克林投顧指出，歷史經驗顯示，近十年那斯達克指數發生較大跌幅時均正逢市場重大事件，貿易戰、Fed升息。目前看來，近期下跌主因包含人工智慧（AI）泡沫疑慮與Fed不願快速降息。在Fed方面，雖然Fed在12月可能不降息，但至少不是升息，不易引發估值大幅重估，預計隨時間經過此兩負面因素將逐漸淡化。
至於AI泡沫，富蘭克林投顧分析，可能只是市場信心不足，實際上，ChatGPT、Gemini等領先AI模型的活躍用戶數、年度經常性營收（ARR）仍持續成長，愈來愈多AI工具也開始實現穩固商業模式，有助持續推動更多AI應用與發展。投資人應以長期投資視角看待AI，並透過定期定額長期投資美股或科技股，來參與這波AI巨浪帶來的機會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言