空巴召修A320系列客機 55年來最大規模

鑒於太陽閃焰恐使飛控系統運作所需的關鍵資料遭破壞，必須重新調整軟體版本，總部在法國的空中巴士（空巴）廿八日向全球超過三五○家營運商發布通告，下令立即召修廣泛使用的A三二○系列客機進行修復，粗估全球約有超過一萬架航機受到影響。路透廿九日報導，這恐是空巴成立五十五年來，最大規模的類似事件。

至於國內，包括華航、長榮、星宇、台灣虎航都有使用A三二○系列客機。經清查，目前國籍航空業者有六十七架A三二○、A三二一航機，其中三分之一不受影響。交通部民航局表示，已要求國籍航空立即檢查，今早八時前完成檢修。

此時正值美國空中交通最繁忙的「感恩節」後周末。由法國等歐洲國家合資的空巴一九七○年十二月成立，幾周前A三二○才超越美國的波音七三七，躋身全球交付量最多的商業客機。

但空巴廿八日要求全球逾三五○家航空公司進行維修。空巴聲明，「造成的不便，本公司深表歉意。我們除了與航空業密切合作，並一貫將安全放在首位」。

太陽閃焰影響操控驟降

空巴說，十月卅日，美國廉航捷藍航空一架從墨西哥飛往美國新澤西州的航班，途中突然出現高度驟降，導致至少十五名乘客受傷，所幸最後在美國佛州緊急降落。

這起事件凸顯太陽閃焰恐破壞飛控系統的重要數據，令飛行員無法操控A三二○系列客機，才促使空巴決定啟動大規模召修。不僅美國聯邦航空總署（ＦＡＡ）已展開調查，歐盟航空安全總署（ＥＡＳＡ）廿八日也發布緊急命令，強制要求修復，以防再次發生類似捷藍的狀況。

根據空巴官網發布的訊息指出，已確認目前服役中相當多的A三二○家族飛機可能受到影響，本事件影響包括A三一九、A三二○、A三二一及neo等A三二○全家族系列機型。

全球現有約一萬一三○○架A三二○系列客機投入營運，包括六四四○架該系列的核心機型A三二○（一九八七年首飛）。美國航空、達美航空、捷藍和聯合航空，皆是擁有眾多該系列客機的美國航空公司，法國等歐洲國家、中國大陸、日本、南韓、印度、墨西哥及紐西蘭的航空公司也是主要使用者。

有航空業者及外媒指稱，將相關系統軟體回復至較早版本的過程簡單，僅需「在駕駛艙內花數小時」，該版本就不會受太陽閃焰影響，但飛機需修正後才能再飛。

包含德國漢莎航空、印度最大航空公司靛藍航空和英國廉航易捷的多家航空公司表示，部分客機將暫時停飛，以便進行維修；哥倫比亞航空已證實其機隊達七成多的營運遭影響，並被迫停售十二月八日前的機票。

空巴此次要求立即維修所需的時間雖較短，航空公司可利用飛行空檔或夜間進行維修。業界人士說，鑒於一千多架飛機可能需更換硬體，部分航班臨時停飛的時間恐延長。