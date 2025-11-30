美股收復失地拚反攻行情 市場押寶Fed降息 寄望下月衝出佳績

美國股市11月最後一個交易日反彈，不僅收復美股月中一度重挫4.7%的失地，也使大盤再度逼進歷史新高。隨著市場看好聯準會（Fed）12月可能降息，投資人寄望12月能延續歷來佳績，再掀年終反攻行情。

標普500指數上周五（28日）上漲0.5%，讓11月勉強收漲0.1%，且逼近10月底創下的歷史新高。道瓊工業指數上漲0.6%，11月收漲0.3%，和標普都是連續七個月上漲，寫下2018年初以來最長連漲紀錄。

那斯達克28日雖漲0.7%，但11月仍收跌1.5%，在市場擔心AI泡沫化的震盪下，出現3月來首見月線頹勢。費城半導體指數在英特爾領軍之下，28日漲1.8%，台積電ADR同日漲0.5%。英特爾28日漲10%，天風國際證券分析師郭明錤在X平台引據他的產業訪查預測，英特爾最快2027年為蘋果代工低階M系列處理器。

不少投資人對後市抱持審慎樂觀態度，認為近來科技股回檔屬健康修正，有助於導正市場中投機性領域中偏高的價位。

12月可望為美股帶來季節性順風，再度挑戰歷史新高。根據《股票交易者年鑑》統計， 1950年以來，12月是道瓊和標普全年第三強的月份；也是1971年以來那斯達克表現第三佳的月份。

年底常見的績效壓力也可能推升股價。落後大盤的基金經理人往往在年底進場，將資金投入市場。

樂觀一派投資人認為，科技股11月表現疲弱，也可能正醞釀反彈，輝達（NVIDIA）28日下跌1.8%，月線收黑 13%；美超微月線重挫35%，成為標普500指數表現最差的成分股。

本周投資人將緊盯民間裁員報告、ADP公布的民間部門就業數據，以及12月5日公布Fed最關注的個人消費支出（PCE）物價數據。

另外，高盛集團的交易部門指出，隨著波動性回落、股市廣度改善以及趨勢跟隨策略轉為買方，美股前路已變得明顯更為清晰。