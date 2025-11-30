英特爾前CEO預言新趨勢 基辛格：量子運算刺破AI泡沫

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

英特爾前執行長基辛格（Pat Gelsinger）接受金融時報專訪時大膽預言，目前當紅的繪圖處理器（GPU）將在2020年代末開始被取代，量子運算可望在兩年後躍為主流，AI泡沫未來兩年應該還不會爆破，但將來會被量子運算突破給刺破。

基辛格形容，量子運算與傳統運算和AI運算合稱「神聖的三位一體」，有潛力顛覆運算產業，但有別於輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳估計量子運算需要20年才能躍為主流，基辛格認為只需要兩年。不論誰預言準確，辛基格說：「對科技業人士來說，我們正邁入最令人振奮的十年或20年。」

基辛格表示，他認為AI泡沫在未來兩年還不會爆，但預言將來AI泡沫可能被量子運算的技術突破刺破。他也相信，此刻最炙手可熱的繪圖處理器（GPU），將在2020年代結束前開始遭到汰換。

基辛格還透露他對矽谷其他科技巨人的看法。他表示，Google發展AI正在「冒險」，蘋果啟動「下一個創新的時候到了」，亞馬遜投資自研晶片並與Anthropic結盟是在「建立某種類似Google的地位」，而特斯拉雖勇於衝鋒，但還是得更尊重顧客和合作夥伴。

AI 處理器 亞馬遜

