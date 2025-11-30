美光在日建廠避地緣風險 產出 AI 用高頻寬記憶體

日經引述知情人士報導，美光科技將斥資1.5兆日圓（約96億美元）在廣島現有廠區興建新廠，生產用於人工智慧（AI）的高頻寬記憶體（HBM）晶片。在地緣政治風險升高之際，避免先進晶片生產過度集中台灣，並將日本打造成和台灣同等水準的先進半導體生產基地。

報導指出，美光計劃明年5月在位於東廣島市現有廣島廠區內興建新廠，預定2028年左右出貨，這將是美光2019年以來首度興建的新廠，美光是全球第三大DRAM製造商，2013年收購爾必達後接手廣島廠。日本經產省最高將給予5,000億日圓的補助。

日本2021年啟動半導體復興計畫，目前已編列約5.7兆日圓預算，除了美光之外，也相繼補助台積電（2330）和日本「晶片國家隊」Rapidus等企業在日投資。

HBM市占變化

除了廣島廠之外，美光在台灣和美國都有主要生產基地，但HBM生產重心一直擺在台灣。在美中對立、台灣可能「有事」等地緣政治風險加劇之際，美光最新投資其實有跡可尋。美光今年5月已在廣島廠導入用於先進製程的極紫外光（EUV）微影設備，有機會支援下一代高頻寬記憶體HBM4。

據市調機構Counterpoint統計，南韓SK海力士今年第2季在HBM的市占以62%領先，美光以21%位居第二。

美光是台灣最大投資的外商，而台灣也是美光動態隨機存取記憶體（DRAM）生產重鎮，公司六成DRAM是由台灣生產製造。美光在台灣的主要設施集中在桃園和台中，涵蓋了DRAM的前端晶圓製造和後端封裝測試。

台灣美國商會出版的TOPICS工商雜誌指出，過去三十年來，美光一直是台灣經濟的基石，對該國乃至全球半導體產業都產生深遠的影響。過去十年間，美光加大在台投資力道，在台的員工總數超過10,500人，規模龐大。

美光股價在28日收漲2.9%，是當天表現次佳的標普成分股，今年來已飆漲約175%，得力於記憶體需求暴增。戴爾和惠普（HP）上周公布的財報向市場顯示，這種需求貨真價實。

另據網路媒體Punchbowl報導，輝達執行長黃仁勳將於12月3日下午2時與美國參院銀行委員會的共和黨人會面。Punchbowl說，「其他關鍵產業利害關係人」也將參與這場會議。