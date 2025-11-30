銅銀需求旺價格創高 高盛訪調 36%機構投資人看好金價

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
芝加哥商業交易所（CME）當機導致交易中斷數小時後，金屬價格在交投淡靜下劇烈波動，供應緊繃的黃銅28日漲破每公噸11,200美元大關，再創新高，銀價同步改寫新高紀錄。路透
芝加哥商業交易所（CME）當機導致交易中斷數小時後，金屬價格在交投淡靜下劇烈波動，供應緊繃的黃銅28日漲破每公噸11,200美元大關，再創新高，銀價同步改寫新高紀錄。路透

芝加哥商業交易所（CME）當機導致交易中斷數小時後，金屬價格在交投淡靜下劇烈波動，供應緊繃的黃銅28日漲破每公噸11,200美元大關，再創新高，銀價同步改寫新高紀錄。

倫敦金屬交易所（LME）28日盤中，銅三個月期貨價勁揚2.5%至每公噸11,210.50美元，超越10月29日甫創下的每噸11,200美元先前最高價，再創新高，收盤漲幅收斂至2.3%，報每噸11,188.50美元。周線漲幅達3.8%，全月漲2.8%。

國際<a href='/search/tagging/2/銅價' rel='銅價' data-rel='/2/239359' class='tag'><strong>銅價</strong></a>走勢
國際銅價走勢

經紀商StoneX金屬分析師史考特葛雷指出，銅價勁升反映多重因素，包括在上海舉行的智利銅與礦業研究中心（CESCO）銅業會議傳出利多消息、美國對精煉銅需求增加造成別處供應短缺，以及總體經濟前景和基本面因素看好。

史考特葛雷說：「話雖如此，我們仍持審慎態度，一旦這些因素反映在價格上，2026年銅價明顯向上突破的漲勢將難以為繼。」

LME現貨銅價如今比三個月期貨價每噸高出53美元，溢價幅度是10月中以來最大，凸顯市場對近期交割的銅金屬需求旺盛。

最大銅產國智利的統計局表示，該國10月銅產量年減7%。同時，在中國大陸，主要銅冶煉廠同意明年減產10%以上，以因應加工費跌為負值。

美元貶值也提高這種以美元計價金屬的吸引力。美元周線貶幅為7月底以來最大，反映聯準會（Fed）12月進一步降利率的預期心理。

同時，白銀價格28日暴漲5.5%至每英兩56.52美元，超越10月倫敦市場那波軋空行情中締造的前波高峰，全月躍漲16%。銀價衝高也反映Fed降息在望、資金湧入貴金屬ETF和供應持續吃緊。

金價同步勁升，美國黃金2月期貨收漲1.3%，報每英兩4,254.9美元，是兩周來最高。道明證券首席全球商品策略師梅雷克表示，美國經濟料將持續減緩至2026年，因此Fed未來極可能數度降息，這種預期心理促使一些投資人重返金市。

另外，高盛訪調逾900個機構投資人對金價的看法，36%（占比最大的一群）受訪者認為金價將在2026年底前衝上每英兩5,000美元，33%則認為金價將會介於4,500至5,000美元間。

金價 美國 銅價

延伸閱讀

秘魯邊境湧入移民潮 總統宣布進入緊急狀態防堵

壽險前10月新契約保費年增2成 看第4季審慎樂觀

台股12月有望衝關3萬點！三大名師預期台積重返1,500元、Fed降息等利多

黃金ETF夯 權證四檔閃金光

相關新聞

空巴召修A320系列客機 55年來最大規模

鑒於太陽閃焰恐使飛控系統運作所需的關鍵資料遭破壞，必須重新調整軟體版本，總部在法國的空中巴士（空巴）廿八日向全球超過三五...

美股收復失地拚反攻行情 市場押寶Fed降息 寄望下月衝出佳績

美國股市11月最後一個交易日反彈，不僅收復美股月中一度重挫4.7%的失地，也使大盤再度逼進歷史新高。隨著市場看好聯準會（...

英特爾前CEO預言新趨勢 基辛格：量子運算刺破AI泡沫

英特爾前執行長基辛格（Pat Gelsinger）接受金融時報專訪時大膽預言，目前當紅的繪圖處理器（GPU）將在2020...

美光在日建廠避地緣風險 產出AI用高頻寬記憶體

日經引述知情人士報導，美光科技將斥資1.5兆日圓（約96億美元）在廣島現有廠區興建新廠，生產用於人工智慧（AI）的高頻寬...

銅銀需求旺價格創高 高盛訪調 36%機構投資人看好金價

芝加哥商業交易所（CME）當機導致交易中斷數小時後，金屬價格在交投淡靜下劇烈波動，供應緊繃的黃銅28日漲破每公噸11,2...

特斯拉推全自駕瞄準歐洲 德法義三國搶先試乘

特斯拉（Tesla）訂於12月在德國、法國、義大利推出全自動駕駛（FSD）試乘方案，這幾個國家的民眾可以在當地的網頁上登...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。