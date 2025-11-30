特斯拉推全自駕瞄準歐洲 德法義三國搶先試乘

特斯拉（Tesla）訂於12月在德國、法國、義大利推出全自動駕駛（FSD）試乘方案，這幾個國家的民眾可以在當地的網頁上登記免費試乘時段，第一手體驗特斯拉全自駕系統在都會街道的行車表現。試乘活動時間點，選在荷蘭有望明年2月核可FSD、進而可能全歐盟都准許之前。

開放民眾試乘的配備FSD車輛，會有特斯拉人員在乘客坐位上全程監控，試乘民眾可以選擇坐在前排乘客坐位，更深刻體會特斯拉最先進的自駕系統。

特斯拉希望藉由公眾試乘，有效建立消費者信任，讓擁有車子的潛在換車族、通勤族都能習慣車子可以自動駕駛的概念。

特斯拉有人監控的FSD系統已經在美國、加拿大、澳洲、紐西蘭，以及中國大陸部分地區推出，在歐洲的核可進度緩慢。特斯拉執行長馬斯克曾經抱怨歐洲的官僚體制，他今年7月財報說明會上就提到，公司那時正在通過歐洲「卡夫卡式」（指離奇、困惑）的法規迷宮，一旦獲綠燈放行，歐洲銷售就能激增。