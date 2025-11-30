特斯拉推全自駕瞄準歐洲 德法義三國搶先試乘

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

特斯拉（Tesla）訂於12月在德國、法國、義大利推出全自動駕駛（FSD）試乘方案，這幾個國家的民眾可以在當地的網頁上登記免費試乘時段，第一手體驗特斯拉全自駕系統在都會街道的行車表現。試乘活動時間點，選在荷蘭有望明年2月核可FSD、進而可能全歐盟都准許之前。

開放民眾試乘的配備FSD車輛，會有特斯拉人員在乘客坐位上全程監控，試乘民眾可以選擇坐在前排乘客坐位，更深刻體會特斯拉最先進的自駕系統。

特斯拉希望藉由公眾試乘，有效建立消費者信任，讓擁有車子的潛在換車族、通勤族都能習慣車子可以自動駕駛的概念。

特斯拉有人監控的FSD系統已經在美國、加拿大、澳洲、紐西蘭，以及中國大陸部分地區推出，在歐洲的核可進度緩慢。特斯拉執行長馬斯克曾經抱怨歐洲的官僚體制，他今年7月財報說明會上就提到，公司那時正在通過歐洲「卡夫卡式」（指離奇、困惑）的法規迷宮，一旦獲綠燈放行，歐洲銷售就能激增。

特斯拉 FSD 監控

延伸閱讀

影／台南路口特斯拉左轉小黃撞上 波及號誌桿及騎樓柱

馬斯克衝刺AI晶片 自駕車與機器人夥伴亞光、和大沾光

特斯拉上海工廠 續寫產能紀錄

台積電3奈米產能驚現短缺 原來「這些大咖」都在搶

相關新聞

空巴召修A320系列客機 55年來最大規模

鑒於太陽閃焰恐使飛控系統運作所需的關鍵資料遭破壞，必須重新調整軟體版本，總部在法國的空中巴士（空巴）廿八日向全球超過三五...

美股收復失地拚反攻行情 市場押寶Fed降息 寄望下月衝出佳績

美國股市11月最後一個交易日反彈，不僅收復美股月中一度重挫4.7%的失地，也使大盤再度逼進歷史新高。隨著市場看好聯準會（...

英特爾前CEO預言新趨勢 基辛格：量子運算刺破AI泡沫

英特爾前執行長基辛格（Pat Gelsinger）接受金融時報專訪時大膽預言，目前當紅的繪圖處理器（GPU）將在2020...

美光在日建廠避地緣風險 產出AI用高頻寬記憶體

日經引述知情人士報導，美光科技將斥資1.5兆日圓（約96億美元）在廣島現有廠區興建新廠，生產用於人工智慧（AI）的高頻寬...

特斯拉推全自駕瞄準歐洲 德法義三國搶先試乘

特斯拉（Tesla）訂於12月在德國、法國、義大利推出全自動駕駛（FSD）試乘方案，這幾個國家的民眾可以在當地的網頁上登...

分散風險 美光傳將在日建HBM新廠

日經新聞報導，美光科技將斥資一點五兆日圓（約九十六億美元），在日本廣島現有廠區興建新廠，生產用於人工智慧（ＡＩ）的高頻寬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。