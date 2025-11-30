美國黑色星期五網購將寫紀錄

追尋划算商品的美國民眾，今年更多人選擇在黑色星期五進行網購，而非在實體門市排隊，使得今年黑五的網購銷售額有望衝上歷史新高，且愈來愈多消費者透過人工智慧（AI）幫助他們找到合適的商品和優惠。

Adobe Analytics表示，截至美東時間28日晚間6時30分，網購銷售額較去年躍增9.4%至86億美元，預料最終整體銷售額有望攀抵117億–119億美元，刷新紀錄。

Adobe指出，更優惠的商品折扣帶動黑色星期五的強勁買氣。不過各種提前數周開跑的電商促銷活動，已降低黑五的重要性。該公司預估，網購星期一才會是今年最大的線上購物日，銷售額有望較去年成長6.3%至142億美元。

Adobe數位洞察主管潘迪亞（Vivek Pandya）指出，購物人潮在「網路購物周」大量依靠社群媒體網紅提供的折扣碼，希望把折扣壓到更低。

不過，物價高漲的壓力在節日購物檔期仍揮之不去。非營利組織稅務基金會指出，美國總統川普祭出的關稅政策已讓零售價格平均提高約4.9個百分點。

軟體公司Salesforce表示，初步數據顯示美國物價升幅已高於全球平均。美國商品平均線上售價較去年高8%，全球平均為5%，反映關稅效應，以及高所得族群持續消費的支撐力道。Salesforce消費洞察主管施瓦茨說，美國是唯一平均售價漲幅這麼高的市場，顯示零售商在關稅成本前試圖守住利潤。

