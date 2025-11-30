空巴召修6,000架A320客機 防太陽閃焰破壞系統數據導致航班大亂

快訊

經濟日報／ 編譯俞仲慈茅毅／綜合外電
鑒於太陽閃焰恐使飛控系統運作所需的關鍵資料遭破壞，必須重新調整軟體版本。圖／空中巴士提供
鑒於太陽閃焰恐使飛控系統運作所需的關鍵資料遭破壞，必須重新調整軟體版本，總部在法國的空中巴士（空巴）28日向全球超過350家營運商發布通告，下令立即對廣泛使用的A320系列客機進行軟體修復，全球約6,000多架飛機受影響，占A320服役機隊一半以上。路透指出，這可能是空巴成立55年來，最大規模類似事件。

此時正值美國空中交通最繁忙的感恩節後周末。由法國等歐洲國家合資的空巴，幾周前A320系列才超越美國的波音737，躋身全球交付量最多的商業客機。

空巴28日卻發生大規模召修事件。空巴聲明指出，「因此造成的不便，本公司深表歉意。我們除了與航空業者密切合作，並一貫將安全放在首位」。根據空巴官網發布訊息指出，已確認目前服役中相當多的A320家族飛機可能受影響，本事件影響包括A319、A320、A321等A320家族系列機型。

空巴說，10月30日，美國廉航捷藍航空一架從墨西哥飛往美國紐澤西州的航班，途中突然出現高度驟降，導致至少15名乘客受傷，所幸最後在美國佛州緊急降落。

這起事件凸顯太陽閃焰恐破壞飛控系統的重要數據，令飛行員無法操控A320系列客機，才促使空巴決定啟動大規模召修。不僅美國聯邦航空總署（FAA）已展開調查，歐盟航空安全總署（EASA）28日也發布緊急命令，強制要求修復，以防再次發生類似捷藍的狀況。

全球現有約1萬1,300架A320系列客機投入營運，包括6,440架該系列的核心機型A320（1987年首飛）。美國航空、達美航空、捷藍和聯合航空，皆是擁有眾多該系列客機的美國航空公司，法國等歐洲國家、中國大陸、日本、南韓、印度、墨西哥及紐西蘭的航空公司也是主要使用者。

有航空業者及外媒指稱，將相關系統軟體回復至較早版本的過程簡單，僅需「在駕駛艙內花數小時」，但飛機需修正後才能再飛。航空業者「航空動力諮詢」合夥人史丹格爾指出，適值美國連假期間，在航空公司廣泛使用的機型出現這種問題，時間點很不巧。

