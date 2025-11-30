1分鐘看世界／西班牙30年來首見非洲豬瘟 相關產品禁止輸台

經濟日報／ 本報訊

農業部28日說，加泰隆尼亞東部地區發現兩頭野豬死亡，經檢驗是非洲豬瘟，為全球第四大豬肉生產國西班牙30多年來首見非洲豬瘟病例。台灣農業部已公告，西班牙活豬及豬肉產品即日起禁止輸入台灣。

愛爾蘭／瑞安航空取消訂閱服務 折扣給太多 入不敷出

瑞安航空取消推出八個月的訂閱服務Prime。訂閱這項年費79美元服務可享機票折價等優惠，已吸引逾5.5萬名會員並賺進逾440萬歐元（510萬美元），但給出600萬歐元折扣，入不敷出。

烏克蘭／總統幕僚長涉貪腐請辭 將磋商繼任人選

總統澤倫斯基說，幕僚長葉爾馬克已向他請辭，29日將與相關人士磋商繼任人選。葉爾馬克辦公室和住所日前遭肅貪檢調人員搜索，調查是否涉及國營核能公司貪腐醜聞。

南韓／鞏固電池產業地位 將砸1.9億美元研發新技術

產業通商資源部28日宣布，將在未來四年斥資2,800億韓元（1.91億美元），研發全固態、鋰金屬及鋰硫電池等新一代的電池技術，以協助韓企鞏固在電池產業地位，應付全球競爭。

日本／業界首創熊保險問世 熊出沒導致停業可獲理賠

東京海上日動保險公司12月起將為觀光業者開賣業界首創「熊保險」保單，若因熊出沒導致暫時停業，可申請理賠，上限為1,000萬日圓（6.4萬美元）。保費預計落在每年10萬至50萬日圓。

美國／川普指拜登非親簽文件違法 將撤銷以「自動筆」簽署命令

川普在社群媒體宣布，將撤銷前總統拜登以「自動筆」簽署的所有行政命令。川普說，拜登以自動筆簽署的文件占比約92%，指控非親簽文件是幕僚未經總統明確授權、非法使用自動筆簽署。

加拿大／IBM擬加碼投資4.7億美元 提高更高階封測產能

IBM計劃在魁北克省布羅蒙半導體封測廠區，加碼投資6.62億加幣（4.72億美元），提高更高階的封測產能，迎合市場需求。加國中央政府與魁北克省政府將分別補貼2.1億與1.01億加幣。

秘魯／防止大量移民湧入 接壤智利邊境進入緊急狀態

秘魯總統赫里28日宣布，與智利接壤的南部邊境地區進入緊急狀態，以防止大量移民自智利湧入。智利極右翼總統候選人卡斯特近日揚言，當選後將驅逐無證移民，導致移民大舉逃離智利。

