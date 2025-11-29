美股美債比特幣全面強彈的2大教訓：別跟Fed、AI對做

華爾街11月籠罩在投機過度和人工智慧（AI）股估值太高的陰影下，但過去一周來，形形色色的風險性資產從低點強勁反彈，從股票、比特幣到大宗商品全面上揚，儘管發生在傳統上交易淡靜的感恩節交易日縮短的一周，傳達的訊息卻十分響亮。

本周大漲的資產包括加密幣--衡量散戶風險胃口的指標--比特幣從11月觸及的低點翻揚逾7%，遭大量放空的公司股價猛然竄起。從迷因股到垃圾債券，凡是投機色彩濃厚的市場，波動性全面下滑。交易員加碼押注聯準會（Fed）12月將進一步降息，不僅刺激黃金和白銀買盤湧現，股票和大宗商品投資人也迅速切換回勇於承擔風險的模式。

值得注意的是，Google母公司Alphabet高調發布最新AI模型令人驚艷，也重振投資人對科技巨頭創新能力的信心，頓時平息近來對AI概念股估值太高的疑慮，並強化美國資產的吸引力。

市場行情從低谷強彈，再度犒賞被動型指數基金的投資人，他們透過標普500這類指數投資科技股。反觀放空標普500指數的槓桿型ETF，今年來已慘賠超過80%。

本周市場行情在震盪走低後又峰迴路轉，帶給華爾街什麼教訓？

巴克萊策略師卡奧說：「本周學到的是：『別跟Fed對做，也別跟AI對做』，仍是市場的金科玉律。」股市以及所有流動性驅動的市場，都已隨Fed 12月降息或然率升高和AI泡沫疑慮減輕而反彈。」

標普500指數一周來大漲3.7%，周線漲幅是六個月來最大，Alphabet股價躍漲7%是頭號功臣。美國公債價格同步上漲，將2年期殖利率摜壓至3.5%，反映交易員加碼押注未來一年利率將走低。原先從高峰墜落30%的比特幣自低谷翻揚，重新站上90,000美元大關。彭博大宗商品指數本周漲幅也超過2%，白銀現貨衝上新高價位。

綜合觀之，本周市場走勢呼應之前的周期，亦即市場劇烈震盪之時，對打死不退的多頭人士來說，往往就是逢低買進的機會。兩周前，估值高和勞動市場穩健度堪虞的雙重顧慮發酵，使俗稱「恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所波動率指數（CBOE VIX）升至4月來最高，但仍未遏阻資金繼續流入風險性資產。

先鋒標普500 ETF今年資金流入可望再創新高，投資人已在這支基金注資1,250億美元左右，今年來該基金漲幅達17%。即使只是投資美國公債，今年來報酬率也將近7%，是美國公債2020年迄今最強的表現。垃圾債券也回神，iShare-iBoxx高收益公司債ETF本周漲幅接近1%，一掃之前投資人對高收債棄之唯恐不及的陰霾。