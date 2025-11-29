AI概念股回神了？11月表現兩樣情 這2類「棄兒」跌得特別慘

快訊

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國科技股11月走勢如雲霄飛車般上下震盪，本月中在人工智慧（AI）泡沫疑雲籠罩下重挫，月尾又隨聯準會（Fed）12月降息機率升高而強勁反彈。有AI利多加持的Google 11月股價躍漲逾16%，表現突出。路透
美國科技股11月走勢如雲霄飛車般上下震盪，本月中在人工智慧（AI）泡沫疑雲籠罩下重挫，月尾又隨聯準會（Fed）12月降息機率升高而強勁反彈。那麼，AI概念股回神了嗎？分析師指出，有些AI股摔得特別慘，顯示投資人為降低AI曝險已著手精挑細選，汰弱留強。

一些AI概念股在11月頭三周猛摔，拖累大盤走低，標普500指數在11月20日觸及低點。

兩類型AI股慘遭鞭笞

投資人擔心，企業大手筆投資AI支出可能大而無當，所以優先殺出兩類AI概念股：至今商業模式尚未證明確實可行的公司，以及為了投入AI軍備競賽而大量舉債者。

整體而言，AI概念股過去一周來已回神，但多檔AI股全月仍摔得鼻青臉腫。甲骨文（Oracle）全月股價跌幅超過20%，反映投資人對該公司靠舉債支應AI資料中心支出，而且倚賴OpenAI達到未來營收目標的疑慮加深。

D.A.Davidson分析師魯利亞在研究報告中寫道：「我們不認為甲骨文的下場可能是債務違約，但為防範甲骨文債務違約買的保險成本已增加，顯示市場察覺甲骨文為了一筆未必會實現的大訂單，而舉債過多。」

MarketWatch檢視84檔主要科技股，發現11月（統計至26日收盤）以總回報計算下跌的股票有63檔，其中許多是從市場「寵兒」變「棄兒」的AI股。例如美超微（Super Micro Computer），11月截至26日已崩跌36.8%，跌幅最慘。該公司AI伺服器接單暢旺，但競爭加劇和成本升高已侵蝕利潤。

另一檔是大數據分析公司Palantir，11月股價截至26日止跌掉17.3%，足見投資人對該股超高估值愈來愈不安。但該股今年來漲幅仍有124%，顯示已變成某種「偶像崇拜股」。

Google揚眉吐氣 vs. 輝達光芒略減

AI超級明星股輝達（Nvidia）上季財報雖大放異彩，但駁斥AI泡沫疑慮的說服力還是不夠強，11月跌幅超過12%。一大原因是Google推出Gemini 3，獲一些分析師讚譽為目前市面上最佳的大型語言模型（LLM），且自製的張量處理器（TPU）據傳獲Meta大單，可能影響輝達獨霸AI晶片市場的局面，導致Google股價11月大漲逾16%，表現與輝達互為消長。

這也導致AI概念股如今分成兩大陣營。

Jones Trading首席市場策略師歐魯克指出，Google母公司Alphabet、博通（Broadcom），以及與這兩家公司有合作關係的其他供應商，過去兩周來股價漲勢凌厲；反觀與OpenAI關係密切的個股，比方說輝達，近來股價表現就瞠乎其後。

