快訊

周日雲量增多局部短暫雨 下周東北季風增強「這天明顯降溫」剩1字頭

香港奪命惡火全城哀悼 港公務員協會竟辦鮑魚宴「滿臉笑容」挨批

身體又出狀況？ 「小胖老師」袁惟仁傍晚突緊急送馬偕急診

投資人看過來！瑞銀將2026年黃金目標價「調高到這價位」

經濟日報／ 記者魏興中／台北即時報導
黃金價格在今年大幅上漲後，目前已穩定在每盎司4,000美元以上，年初至今漲幅達61%，成為表現最佳的資產。路透
黃金價格在今年大幅上漲後，目前已穩定在每盎司4,000美元以上，年初至今漲幅達61%，成為表現最佳的資產。路透

黃金價格在今年大幅上漲後，目前已穩定在每盎司4,000美元以上，年初至今漲幅達61%，成為表現最佳的資產。儘管近期出現盤整，瑞銀預計2026年金價將進一步走高，並將年中目標價從4,200美元上調至4,500美元；樂觀情境下，更將上看4,900美元水準

瑞銀指出，由於美國聯準會（Fed）預期降息、實際收益率下降、持續的地緣政治不確定性，以及美國國內政策環境變化（尤其是即將到來的中期選舉及日益加劇的財政風險），因此預計2026年黃金需求將進一步上升。

隨著實際利率下降，ETF買盤將在2026年繼續回升，加上美國公共財政前景預計惡化，央行及投資人的購買趨勢可能延續，央行及主權財富管理者未來一年還將大量買入，成為黃金買盤需求的重要來源。

據此，瑞銀維持黃金「具吸引力」評級，並建議在全球資產配置中繼續持有黃金。同時，瑞銀將黃金的目標價，在樂觀情境下由4,700美元上調至4,900美元，悲觀情境下也維持在3,700美元。

此外，瑞銀預計在2026年的美國中期選舉後，金價可能在每盎司4,300美元附近盤整。對於偏好黃金的投資人，瑞銀建議可在總資產中配置5%左右的黃金，有助於提升投資組合的多元化，並在系統性風險下提供緩衝。

瑞銀 美國聯準會

延伸閱讀

這家公司默默成黃金大戶 持有量媲美南韓央行

四川發現特大金礦 價值3,344億元

黃金暴漲+AI浪潮雙利多！專家點名看好「金益鼎、光洋科」：新一輪起漲點

比美日本有馬黃金湯泉　入住溫泉莊園享身心療癒小旅

相關新聞

AI概念股回神了？11月表現兩樣情 這2類「棄兒」跌得特別慘

美國科技股11月走勢如雲霄飛車般上下震盪，本月中在人工智慧（AI）泡沫疑雲籠罩下重挫，月尾又隨聯準會（Fed）12月降息...

美債投資人押寶Fed降息 10年期殖利率一度跌破4%

美國10年期公債殖利率25日跌破4%，為近一個月來首見，公債價格反向上漲，主要反映出投資人押注聯準會（Fed）12月的降...

美股收復11月失地再逼近新高 歷史仍站在12月這邊

美國股市11月最後一個交易日反彈，不僅使大盤再度逼進歷史新高，也收復美股月中一度重挫4.7%的失地。隨市場看好聯準會（...

投資人看過來！瑞銀將2026年黃金目標價「調高到這價位」

黃金價格在今年大幅上漲後，目前已穩定在每盎司4,000美元以上，年初至今漲幅達61%，成為表現最佳的資產。儘管近期出現盤...

瑞銀看2026年AI仍是投資主軸 這四大次產業最值得布局

時序邁入2025年底，各市場機構法人紛紛釋出對2026年股市投資的最新看法。瑞銀證券建議，由於AI活動持續升溫，投資熱度...

南韓42架A320客機被要求維修 不會造成延誤或停飛

空中巴士（Airbus）公司今天大規模召回全球廣泛使用的A320系列客機進行維修，其中韓國共有42架A320系列客機被召...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。