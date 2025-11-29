投資人看過來！瑞銀將2026年黃金目標價「調高到這價位」

黃金價格在今年大幅上漲後，目前已穩定在每盎司4,000美元以上，年初至今漲幅達61%，成為表現最佳的資產。儘管近期出現盤整，瑞銀預計2026年金價將進一步走高，並將年中目標價從4,200美元上調至4,500美元；樂觀情境下，更將上看4,900美元水準

瑞銀指出，由於美國聯準會（Fed）預期降息、實際收益率下降、持續的地緣政治不確定性，以及美國國內政策環境變化（尤其是即將到來的中期選舉及日益加劇的財政風險），因此預計2026年黃金需求將進一步上升。

隨著實際利率下降，ETF買盤將在2026年繼續回升，加上美國公共財政前景預計惡化，央行及投資人的購買趨勢可能延續，央行及主權財富管理者未來一年還將大量買入，成為黃金買盤需求的重要來源。

據此，瑞銀維持黃金「具吸引力」評級，並建議在全球資產配置中繼續持有黃金。同時，瑞銀將黃金的目標價，在樂觀情境下由4,700美元上調至4,900美元，悲觀情境下也維持在3,700美元。

此外，瑞銀預計在2026年的美國中期選舉後，金價可能在每盎司4,300美元附近盤整。對於偏好黃金的投資人，瑞銀建議可在總資產中配置5%左右的黃金，有助於提升投資組合的多元化，並在系統性風險下提供緩衝。