瑞銀看2026年AI仍是投資主軸 這四大次產業最值得布局

時序邁入2025年底，各市場機構法人紛紛釋出對2026年股市投資的最新看法。瑞銀證券建議，由於AI活動持續升溫，投資熱度不減，因此仍將是投資主軸，包括先進晶圓代工、高頻寬記憶體、AI伺服器ODM及散熱等均可留意。

近期AI是否泡沫，在全球引發激烈爭辯。瑞銀亞洲資產配置主管胡俊禮認為，儘管股市估值較高，但並未達到極端水準，這是因為過去幾十年來，市場組成發生了變化，愈來愈偏重本益比較高的類股，如IT和通訊服務。

而當前科技龍頭公司的12個月遠期本益比為30倍，遠低於1999年領先科技公司的本益比超過70倍；且目前的經濟和貨幣政策環境也相對有利，隨美國開啟降息循環，利率水準正在下降，將使經濟相對具有韌性。

胡俊禮也預估2030年的AI資本支出雖達1.3兆美元，但在全球GDP占比僅約1%，更遠低於歷史基建浪潮（鐵路、汽車、電信）時的1.5%-4.5%，顯示市場仍有基本面支撐，並意味AI投資並非短期炒作，而是結構性趨勢。

胡俊禮認為，AI仍是全球市場的核心驅動力，並未出現任何放緩跡象。隨AI資本支出與企業採用率持續加速，預估2026–2030年全球AI資本支出累計達4.7兆美元，2030年將達1.3兆美元，年複合成長率（CAGR）高達25%。

由於AI活動持續升溫，投資熱度不減，因此胡俊禮建議，投資人可將股權部位中高達30%配置於AI相關長期趨勢，同時，電力與資源主題亦能受惠於結構性利多，因資料中心用電需求急升，能源基建與儲能投資將同步擴張。

對台灣而言，這意味著相關產業將迎來長期需求。亞洲在AI投資浪潮中扮演核心角色，憑藉先進晶圓代工、高頻寬記憶體（HBM）、AI伺服器ODM及散熱技術，供應鏈正站在全球AI投資的前沿。