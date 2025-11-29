快訊

周日雲量增多局部短暫雨 下周東北季風增強「這天明顯降溫」剩1字頭

香港奪命惡火全城哀悼 港公務員協會竟辦鮑魚宴「滿臉笑容」挨批

身體又出狀況？ 「小胖老師」袁惟仁傍晚突緊急送馬偕急診

聽新聞
0:00 / 0:00

瑞銀看2026年AI仍是投資主軸 這四大次產業最值得布局

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
時序邁入2025年底，各市場機構法人紛紛釋出對2026年股市投資的最新看法。美聯社
時序邁入2025年底，各市場機構法人紛紛釋出對2026年股市投資的最新看法。美聯社

時序邁入2025年底，各市場機構法人紛紛釋出對2026年股市投資的最新看法。瑞銀證券建議，由於AI活動持續升溫，投資熱度不減，因此仍將是投資主軸，包括先進晶圓代工、高頻寬記憶體、AI伺服器ODM及散熱等均可留意。

近期AI是否泡沫，在全球引發激烈爭辯。瑞銀亞洲資產配置主管胡俊禮認為，儘管股市估值較高，但並未達到極端水準，這是因為過去幾十年來，市場組成發生了變化，愈來愈偏重本益比較高的類股，如IT和通訊服務。

而當前科技龍頭公司的12個月遠期本益比為30倍，遠低於1999年領先科技公司的本益比超過70倍；且目前的經濟和貨幣政策環境也相對有利，隨美國開啟降息循環，利率水準正在下降，將使經濟相對具有韌性。

胡俊禮也預估2030年的AI資本支出雖達1.3兆美元，但在全球GDP占比僅約1%，更遠低於歷史基建浪潮（鐵路、汽車、電信）時的1.5%-4.5%，顯示市場仍有基本面支撐，並意味AI投資並非短期炒作，而是結構性趨勢。

胡俊禮認為，AI仍是全球市場的核心驅動力，並未出現任何放緩跡象。隨AI資本支出與企業採用率持續加速，預估2026–2030年全球AI資本支出累計達4.7兆美元，2030年將達1.3兆美元，年複合成長率（CAGR）高達25%。

由於AI活動持續升溫，投資熱度不減，因此胡俊禮建議，投資人可將股權部位中高達30%配置於AI相關長期趨勢，同時，電力與資源主題亦能受惠於結構性利多，因資料中心用電需求急升，能源基建與儲能投資將同步擴張。

對台灣而言，這意味著相關產業將迎來長期需求。亞洲在AI投資浪潮中扮演核心角色，憑藉先進晶圓代工、高頻寬記憶體（HBM）、AI伺服器ODM及散熱技術，供應鏈正站在全球AI投資的前沿。

AI 市場

延伸閱讀

分散台灣有事風險 美光傳將在日本投資96億美元建廠生產HBM

十銓獲利帶勁 總座認為2026年記憶體缺貨難緩解

就市論勢／記憶體、重電 題材熱

台勝科：矽晶圓價看漲

相關新聞

AI概念股回神了？11月表現兩樣情 這2類「棄兒」跌得特別慘

美國科技股11月走勢如雲霄飛車般上下震盪，本月中在人工智慧（AI）泡沫疑雲籠罩下重挫，月尾又隨聯準會（Fed）12月降息...

美債投資人押寶Fed降息 10年期殖利率一度跌破4%

美國10年期公債殖利率25日跌破4%，為近一個月來首見，公債價格反向上漲，主要反映出投資人押注聯準會（Fed）12月的降...

美股收復11月失地再逼近新高 歷史仍站在12月這邊

美國股市11月最後一個交易日反彈，不僅使大盤再度逼進歷史新高，也收復美股月中一度重挫4.7%的失地。隨市場看好聯準會（...

投資人看過來！瑞銀將2026年黃金目標價「調高到這價位」

黃金價格在今年大幅上漲後，目前已穩定在每盎司4,000美元以上，年初至今漲幅達61%，成為表現最佳的資產。儘管近期出現盤...

瑞銀看2026年AI仍是投資主軸 這四大次產業最值得布局

時序邁入2025年底，各市場機構法人紛紛釋出對2026年股市投資的最新看法。瑞銀證券建議，由於AI活動持續升溫，投資熱度...

南韓42架A320客機被要求維修 不會造成延誤或停飛

空中巴士（Airbus）公司今天大規模召回全球廣泛使用的A320系列客機進行維修，其中韓國共有42架A320系列客機被召...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。