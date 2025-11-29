克宮回應澤倫斯基心腹請辭 英媒稱有些俄方人士認為是機會

快訊

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫26日在吉爾吉斯首都比斯凱克出席吉爾吉斯和俄羅斯的會談。美聯社
俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫26日在吉爾吉斯首都比斯凱克出席吉爾吉斯和俄羅斯的會談。美聯社

烏克蘭總統總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）請辭。英國天空新聞報導，俄羅斯克里姆林宮也對此發表言論，克宮發言人佩斯科夫稱這顯示烏方正面臨危機。

佩斯科夫表示：「烏方正在發生的事表明，一場由貪腐醜聞引發的深刻政治危機爆發。我認為現在沒有人能回答這場危機將導致什麼結果。後果可能非常不同。這些貪腐事件都和美國和歐洲所提供用於戰爭的資金有關，這是事實。因此，美國和歐洲國家可能都在思考基輔政權明天會如何。這點也顯而易見。」

天空新聞指出，有些俄方人士，如俄羅斯總統特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）和俄羅斯聯邦安全會議副主席麥維德夫（Dmitriy Medvedev），已經將葉爾馬克請辭當作攻擊烏克蘭的機會。

除了針對葉爾馬克請辭發表相關言論，佩斯科夫也提供普亭下周與美國總統特使威科夫會面的更具體時間。他說：「就在下周的前半，我們會在適當時機公布具體日期。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

