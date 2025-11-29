南韓42架A320客機被要求維修 不會造成延誤或停飛

空中巴士（Airbus）公司今天大規模召回全球廣泛使用的A320系列客機進行維修，其中韓國共有42架A320系列客機被召回，此次事件造成韓國航班運作延誤或停飛的可能性很低。

韓聯社今天報導，因軟體錯誤引發大規模召回的空中巴士A320系列客機，目前韓國共有80架在運行，但此次召回事件導致停飛或延誤、進而引發航空大亂的可能性被認為相當低。

根據韓國的國土交通部與航空業界資料，韓國目前營運A320系列客機的航空公司共有6家，皆屬於中型客機，包括A320-200、A321-200與A321-200neo等，其中有42架確認被召回。

各航空公司被召回的飛機數量，分別為大韓航空10架、韓亞航空17架、釜山航空11架、AeroK（可依航空）3架、首爾航空1架，Parata航空的A320系列客機則沒有召回。

報導指出，被召回的42架飛機皆可在駕駛艙內以軟體更新方式於1小時內完成必要處置，韓國並沒有需要硬體更換的老舊機型。

在空中巴士宣布召回A320系列客機後，國土部立即向航空公司下達緊急指示要求執行相關措施，由於政府與航空公司迅速應對，此次召回事件應不會影響韓國航班運作。

國土部航空安全政策官柳景洙（音譯）表示，「A320系列客機更新一架所需時間不到1小時，被召回的飛機中已有約半數完成更新，最晚將於明天上午全部完成」。

韓亞航空相關人士表示，停在仁川、金浦機場的飛機會在首班起飛前完成作業，其餘則會在飛機進入機場後依序完成，預計今天下午前全部作業結束，對航班時刻表影響不大。

釜山航空也已完成所有11架更新作業，目前正常運行；AeroK表示，預計今天內可完成所有更新，不會影響營運。