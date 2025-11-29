西班牙30年首見非洲豬瘟病例 英國暫停進口西班牙豬肉

快訊

中央社／ 倫敦28日綜合外電報導

西班牙確認出現30多年來的首例非洲豬瘟病例之後，英國今天表示將暫時停止從西班牙進口豬肉

路透社報導，英國環境、食品暨鄉村事務部（DEFRA）在聲明中表示：「因西班牙爆發非洲豬瘟病例，所有來自西班牙的新鮮豬肉及其他受影響產品，將在邊境管制站暫停放行，直至另行通知。」

聲明中並說：「我們將持續監測情勢，並對所有措施保持檢討。」

英國是西班牙豬肉的主要買家之一。

根據英國農業與園藝發展局（AHDB）資料，西班牙在 2025年迄今已向英國出口3萬7600公噸新鮮與冷凍豬肉，價值超過1.12億歐元，比2024年全年的出口量成長 17%，出口金額成長9.5%。

在此同時，馬德里當局已在加泰隆尼亞（Catalonia）啟動緊急措施，該地區是西班牙重要的養豬中心。

西班牙是歐盟（EU）最大的豬肉生產國，自1994年以來養豬場並未爆發非洲豬瘟病例，此次是在巴塞隆納（Barcelona）附近的野豬身上檢出病毒，對其價值80億歐元的養豬產業與豬肉出口而言是一大隱憂。

非洲豬瘟是一種高度傳染性病毒性疾病，會感染家豬與野豬，但對人類沒有風險。該病毒沒有疫苗或治療方式，一旦在養豬場被發現，通常會導致大規模撲殺。

非洲豬瘟近年來在歐洲向西蔓延，擾亂豬肉市場並招致各國實施貿易禁令。德國在2020年爆發病例曾遭到中國等主要買家大規模限制進口，而克羅埃西亞近幾個月也在對抗疫情。

