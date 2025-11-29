快訊

快檢查…美國人今年最常用密碼前20名 最容易被破解

假不嫌多！投票日前一天也要放假 民進黨團正式提案

又見高齡肇事！高雄七旬翁右轉未禮讓 23歲直行女騎士送醫不治

空巴召修衝擊日本國內線 全日空取消95個航班

中央社／ 東京29日綜合外電報導
全日空班機。美聯社
全日空班機。美聯社

空中巴士公司（Airbus）28日宣布召修A320系列之中的6000架客機。日本全日空因此宣布，截至今天上午11時，取消今天日本國內線共95個航班，預計影響約1萬3200人。

歐洲聯盟航空安全總署（EASA）今晨發布緊急適航指令後，立即通知並要求擁有這些機型的航空業者，依指令限期完成檢修。

日本放送協會（NHK）與「日本經濟新聞」報導，全日空（ANA）表示，旗下機型為A320與A321的飛機，共34架必須更新軟體，而每架飛機的更新作業預計耗時約4小時，目前正在逐一執行更新作業。

而全日空可能也會視情況，取消明天之後的航班。

全日空呼籲旅客到該公司官網確認最新的航班狀況，也就此致歉稱「關於多個航班延誤與取消造成極大困擾，對此深深道歉」。

ANA旗下的樂桃航空（Peach Aviation）機隊也包含上述機型。樂桃航空今天在官網發布聲明表示，「已經依照EASA與空巴的指示完成（更新）作業，預計不會取消航班，不過調度飛機的關係，部分航班有可能延誤」。

而日本航空（日航，Japan Airlines）並未持有這次召修的機型，因此未受影響。

受到召修影響，東京都羽田機場今天上午有大批旅客在航空公司櫃檯前大排長龍，等待辦理後續手續。

路透社指出，這可能是空巴成立55年史上最大規模召回事件。

根據路透社所掌握到的空巴通知文件，這次召修主要是將相關系統的軟體恢復到較早版本，技術上相對簡單，但必須在飛機重新投入航班前完成。

從美國、南美洲、歐洲、印度及紐西蘭等各地多家航空公司均示警，這次維修可能導致航班延誤或取消。

航班 日本經濟 空中巴士

延伸閱讀

熊出沒暴增！日本保險業者首創「熊保險」補償觀光業者損失

特殊教育國際交流 和美實校與日本桐加丘續約

空巴要求6千架A320客機緊急維修 民航局促國籍航空明早8時前完成檢修

日本經團聯會長與大陸大使會面 籲繼續商務交流

相關新聞

空巴檢修衝擊！全日空今取消65航班 9400人受影響

歐洲空中巴士公司下令6000架A320系列客機重新調整軟體版本，日本全日空29日上午7時45分宣布，當天65架次日本國內線航...

美債投資人押寶Fed降息 10年期殖利率一度跌破4%

美國10年期公債殖利率25日跌破4%，為近一個月來首見，公債價格反向上漲，主要反映出投資人押注聯準會（Fed）12月的降...

空巴召修衝擊日本國內線 全日空取消95個航班

空中巴士公司（Airbus）28日宣布召修A320系列之中的6000架客機。日本全日空因此宣布，截至今天上午11時，取消...

空巴召回6000架A320客機 印度逾200架飛機受影響

空中巴士（Airbus）在全球大規模召回A320系列客機維修，印度有200架到250架飛機受到影響，後續航班也可能因此出...

55年最大規模！空巴召回6000架A320客機緊急維修 恐導致全球航班大亂

歐洲空中巴士公司28日發生約55年來規模最大的召回事件之一，向超過350家營運商發布技術通告，下令立即召回6000架廣泛...

國防新創Anduril攻擊無人機漏氣 外界質疑實戰能力

美國國防新創公司Anduril 8月將一批Altius攻擊無人機交付台灣，但路透報導指出，Altius近期在美國空軍兩度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。