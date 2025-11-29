空巴召修衝擊日本國內線 全日空取消95個航班

空中巴士公司（Airbus）28日宣布召修A320系列之中的6000架客機。日本全日空因此宣布，截至今天上午11時，取消今天日本國內線共95個航班，預計影響約1萬3200人。

歐洲聯盟航空安全總署（EASA）今晨發布緊急適航指令後，立即通知並要求擁有這些機型的航空業者，依指令限期完成檢修。

日本放送協會（NHK）與「日本經濟新聞」報導，全日空（ANA）表示，旗下機型為A320與A321的飛機，共34架必須更新軟體，而每架飛機的更新作業預計耗時約4小時，目前正在逐一執行更新作業。

而全日空可能也會視情況，取消明天之後的航班。

全日空呼籲旅客到該公司官網確認最新的航班狀況，也就此致歉稱「關於多個航班延誤與取消造成極大困擾，對此深深道歉」。

ANA旗下的樂桃航空（Peach Aviation）機隊也包含上述機型。樂桃航空今天在官網發布聲明表示，「已經依照EASA與空巴的指示完成（更新）作業，預計不會取消航班，不過調度飛機的關係，部分航班有可能延誤」。

而日本航空（日航，Japan Airlines）並未持有這次召修的機型，因此未受影響。

受到召修影響，東京都羽田機場今天上午有大批旅客在航空公司櫃檯前大排長龍，等待辦理後續手續。

路透社指出，這可能是空巴成立55年史上最大規模召回事件。

根據路透社所掌握到的空巴通知文件，這次召修主要是將相關系統的軟體恢復到較早版本，技術上相對簡單，但必須在飛機重新投入航班前完成。

從美國、南美洲、歐洲、印度及紐西蘭等各地多家航空公司均示警，這次維修可能導致航班延誤或取消。