空巴召回6000架A320客機 印度逾200架飛機受影響

中央社／ 新德里29日專電
空中巴士（Airbus）在全球大規模召回A320系列客機維修。圖／空中巴士提供
空中巴士（Airbus）在全球大規模召回A320系列客機維修，印度有200架到250架飛機受到影響，後續航班也可能因此出現延誤或取消的情況。

空巴這次召回6000架A320系列客機，全球有約半數A320機隊受到影響，恐成空巴成立55年來最大規模的召回事件。

空巴表示，太陽閃焰（solar flares）可能會讓飛控系統運作所需的關鍵資料遭到破壞，印度包括靛藍航空（IndiGo）、印度航空（Air India）、印度快運航空（Air India Express）等航空公司，正為航班可能因此大規模延誤或取消做準備。

印度新聞信託社（PTI）引述消息來源指，印度共有200架到250架飛機需要立即進行軟體更新或硬體調整，讓航空公司不得不讓某些飛機停飛，好讓相關工程能夠進行。

捷藍航空（JetBlue）一架A320飛機從墨西哥起飛後，在飛行途中發生高度驟降，最後緊急在美國佛羅里達州降落，15名乘客因此受傷，導致空巴決定啟動大規模召回。

今日印度（India Today）報導，印度目前約有560架A320系列客機服役中，其中有將近一半的飛機可能需要檢修，由於大量飛機即將開始進行檢修，各家航空公司的運作可能大受影響，相關單位正設法因應。

靛藍航空今天表示，他們已經注意到空巴發布關於召回A320系列客機的通知，「我們正積極、主動地按照所有安全規範執行，以高度謹慎和認真的態度完成飛機的升級，而在相關工作進行期間，部分航班的時間表可能會有調整」。

印度航空在社群媒體上的發文提到，該公司部分A320系列客機將進行軟、硬體調整，這會拉長飛機的周轉時間，「我們的航班可能會有延誤，對於乘客的任何不便，印度航空深表歉意」。

印度快運航空在聲明中提到，針對空巴A320系列客機需要進行軟體升級的警告，該公司已經立即採取因應措施，「雖然我們大部分飛機不受影響，但因召回影響全球航空公司，我們的航班或許也會被迫調整，有可能延誤或會取消」。

印度包括靛藍航空、印度航空、印度快運航空在內的航空公司，目前都未明確指出受空巴召回A320系列客機一事影響的飛機數量有多少。

印度 飛機 空巴 空中巴士

