空巴召修衝擊！全日空今取消65航班9400人受影響
歐洲空中巴士公司下令立即召回6000架A320系列客機修復，日本全日空29日上午7時45分宣布，當天65架次日本國內線航班取消，影響約9400名旅客。
全日空表示，因應歐盟航空安全總署（EASA）對空巴A320與A321機型的耐航性改善通報，公司必須進行機體系統的軟體更新作業，目前正依序更新。29日取消的航班，有關西到羽田機場等65架次。
全日空旗下擁有34架召修機型，不排除有更多航班會被取消。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言