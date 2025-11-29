空巴召修衝擊！全日空今取消65航班9400人受影響

快訊

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
歐洲空中巴士公司下令立即召回6000架A320系列客機修復，日本全日空在29日上午7時45分宣布，當天的65架次日本國內線航班取消。路透
歐洲空中巴士公司下令立即召回6000架A320系列客機修復，日本全日空在29日上午7時45分宣布，當天的65架次日本國內線航班取消。路透

歐洲空中巴士公司下令立即召回6000架A320系列客機修復，日本全日空29日上午7時45分宣布，當天65架次日本國內線航班取消，影響約9400名旅客。

全日空表示，因應歐盟航空安全總署（EASA）對空巴A320與A321機型的耐航性改善通報，公司必須進行機體系統的軟體更新作業，目前正依序更新。29日取消的航班，有關西到羽田機場等65架次。

全日空旗下擁有34架召修機型，不排除有更多航班會被取消。

