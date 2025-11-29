55年最大規模！空巴召回6000架A320客機緊急維修 恐導致全球航班大亂

歐洲空中巴士公司28日發生約55年來規模最大的召回事件之一，向超過350家營運商發布技術通告，下令立即召回6000架廣泛使用的A320系列客機進行修復。由於此事恰逢美國一年中最繁忙的感恩節周末，恐引發大規模營運混亂，並波及全球航班。

路透報導，全球共有約11300架A320系列客機在服役，其中6440架為1987年首飛的核心機型A320。就在召回令下達前數週，A320才剛超越波音737，成為全球交付量最高的機型。

空巴表示，近期一架A320系列客機的事件顯示，太陽耀斑可能干擾飛控運作所需的關鍵資料。業界人士指出，引發這次意外修復的事故，涉及10月30日一班從墨西哥坎昆飛往美國紐華克的捷藍航空航班。

該班機當時因飛控異常及一次突然的非指令性高度下降而急遽下墜，造成多名乘客受傷，並在佛州坦帕緊急降落，促使美國聯邦航空總署（FAA）展開調查。捷藍航空與FAA均未回應此事。歐盟航空安全總署（EASA）28日晚間已發布緊急指令，要求強制修復。

空巴發布召回令時，全球約3000架A320系列正在空中飛行，影響範圍涵蓋全球逾半數機隊。根據路透取得的航空公司通告，這項修復主要牽涉將軟體恢復到較早版本，程序並不複雜，但航空公司需先將飛機調往維修點，且必須在重新排飛前完成。

從美國、南美、歐洲到印度的多家航空公司當晚均表示，維修可能造成延誤或取消。全球最大的A320營運商美國航空表示，其480架A320中，約340架需要修復，每架約需2小時，預估大多能在29日前完成。德國漢莎航空、印度靛藍航空（IndiGo）及英國易捷航空（easyJet）等也表示，部分航機將短暫停飛以進行維修。

業界人士指出，約三分之二受影響機隊理論上需要短暫停飛，將軟體回復到先前版本。然而，航空維修中心早已因大量作業而超載，數百架空巴客機正因等待引擎維修或檢查而停飛，整個產業同時也面臨勞力短缺問題。一位航空業資深消息人士表示，在需求旺盛、機隊本就因維修延誤而吃緊的情況下，如何安排維修順序將成為重大挑戰。