快訊

桃園某高中學生墜樓…網瘋傳「被同學推」 警調監視器結果曝

太扯！日本歌手大陸開唱 竟遭強制斷電下台！錯愕表情曝光

55年來最大規模！空巴召修6千架A320客機 全球航班恐大亂

聽新聞
0:00 / 0:00

55年最大規模！空巴召回6000架A320客機緊急維修 恐導致全球航班大亂

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
漢莎航空一架空中巴士A320-214客機2024年5月3日從西班牙馬拉加太陽海岸機場起飛。路透
漢莎航空一架空中巴士A320-214客機2024年5月3日從西班牙馬拉加太陽海岸機場起飛。路透

歐洲空中巴士公司28日發生約55年來規模最大的召回事件之一，向超過350家營運商發布技術通告，下令立即召回6000架廣泛使用的A320系列客機進行修復。由於此事恰逢美國一年中最繁忙的感恩節周末，恐引發大規模營運混亂，並波及全球航班。

路透報導，全球共有約11300架A320系列客機在服役，其中6440架為1987年首飛的核心機型A320。就在召回令下達前數週，A320才剛超越波音737，成為全球交付量最高的機型。

空巴表示，近期一架A320系列客機的事件顯示，太陽耀斑可能干擾飛控運作所需的關鍵資料。業界人士指出，引發這次意外修復的事故，涉及10月30日一班從墨西哥坎昆飛往美國紐華克的捷藍航空航班。

該班機當時因飛控異常及一次突然的非指令性高度下降而急遽下墜，造成多名乘客受傷，並在佛州坦帕緊急降落，促使美國聯邦航空總署（FAA）展開調查。捷藍航空與FAA均未回應此事。歐盟航空安全總署（EASA）28日晚間已發布緊急指令，要求強制修復。

空巴發布召回令時，全球約3000架A320系列正在空中飛行，影響範圍涵蓋全球逾半數機隊。根據路透取得的航空公司通告，這項修復主要牽涉將軟體恢復到較早版本，程序並不複雜，但航空公司需先將飛機調往維修點，且必須在重新排飛前完成。

從美國、南美、歐洲到印度的多家航空公司當晚均表示，維修可能造成延誤或取消。全球最大的A320營運商美國航空表示，其480架A320中，約340架需要修復，每架約需2小時，預估大多能在29日前完成。德國漢莎航空、印度靛藍航空（IndiGo）及英國易捷航空（easyJet）等也表示，部分航機將短暫停飛以進行維修。

業界人士指出，約三分之二受影響機隊理論上需要短暫停飛，將軟體回復到先前版本。然而，航空維修中心早已因大量作業而超載，數百架空巴客機正因等待引擎維修或檢查而停飛，整個產業同時也面臨勞力短缺問題。一位航空業資深消息人士表示，在需求旺盛、機隊本就因維修延誤而吃緊的情況下，如何安排維修順序將成為重大挑戰。

美國航空 空巴

延伸閱讀

中華信評：華航新機採購計劃將壓縮財務緩衝空間

ANA航空教室首度向大學生開放 登上僅在日本國內飛航的767客機

星際客機運送太空人凸槌 NASA決縮減與波音合約

北市男赴美就學遭星宇拒載求償31萬 法官審酌要件判航空公司免賠

相關新聞

55年最大規模！空巴召回6000架A320客機緊急維修 恐導致全球航班大亂

歐洲空中巴士公司28日發生約55年來規模最大的召回事件之一，向超過350家營運商發布技術通告，下令立即召回6000架廣泛...

美債投資人押寶Fed降息 10年期殖利率一度跌破4%

美國10年期公債殖利率25日跌破4%，為近一個月來首見，公債價格反向上漲，主要反映出投資人押注聯準會（Fed）12月的降...

台積電年薪500萬 等同美FAANG剛入行菜鳥價？他揭密是「這個因素」

台積電近期公告員工第3季考績，職級S達標者可領約4個月獎金換算，34職級、約10年資歷的員工，今年年薪總額可領500萬元...

美股是即將爆破的巨大泡沫？「末日博士」舉3大理由駁斥

美國股市有如一個巨大的泡沫，而且即將爆破嗎？這是目前市場普遍的疑慮，但有「末日博士」之稱的紐約大學教授羅比尼（Nouri...

國防新創Anduril攻擊無人機漏氣 外界質疑實戰能力

美國國防新創公司Anduril 8月將一批Altius攻擊無人機交付台灣，但路透報導指出，Altius近期在美國空軍兩度...

美國感恩節網路銷售額估年增6%

雲端運算軟體業者Salesforce估算，美國感恩節全天的線上銷售額將比去年同期成長6%至86億美元，顯示在關稅引發總經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。