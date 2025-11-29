美股假期交投清淡 道瓊收漲289點、芝商所技術故障一度交易中斷

美股今天在假期週末的清淡交易中上漲，盤中全球主要交易所之一的芝加哥商品交易所（CME）一度因技術故障導致交易中斷。

道瓊工業指數終場上漲289.30點，或0.61%，收在47716.42點。

標準普爾500指數上漲36.48點，或0.54%，收在6849.09點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲151.00點，或0.65%，收在23365.69點。

費城半導體指數上漲125.691點，或1.82%，收在7025.152點。