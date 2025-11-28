法國興業銀行：美股明年迎「這項利多」 五大領域聚光

法國興業銀行（SocGen）表示，川普政府推行的大而美法，可能在2026年為美股提供額外助力，其中重機具製造商卡特彼勒（Caterpillar）將得益於該法案的資本支出獎勵誘因。

法興美股策略主管卡布拉在與全球股票策略主管波西宗（Charles de Boissezon）共筆的報告中提到，大而美法案為近代史上數一數二龐大的支出方案，將在2034年前，為國防、基礎建設、稅務等領域挹注4.1兆美元。法興團隊表示，若臨時條款最後變成永久措施，總額可能攀升至5.5兆美元。

這些財政刺激可能在2025年後，使美國的年度財政赤字衝破6,000億美元，在2030年後才會回落到低於4,000億美元，但這會是股市的好消息，「根據歷史經驗，企業的利潤率與政府財政赤字呈強烈正相關」，通常在財政赤字提高的一年後，企業利潤率會隨之攀高。

法興團隊選出大而美法嘉惠的五大領域，並從中挑選30檔個股。

首先，該法案鼓勵企業提高資本支出，這將嘉惠工業、資本財、與科技硬體產業，尤其是製造、航太與自動化領域。法興表示：「根據這些條款，我們已將可能受資本支出激勵措施帶動的相關企業納入大而美投資籃，包含卡特彼勒、康明斯、Deere、伊頓與紐柯等股票。」

其次是國防產業，大而美法將編列大約1,500億美元，其中多數集中在2026年前期，用於強化美國的國防工業基礎，包括關鍵礦物供應鏈。

法興指出，可能受惠的軍工業者包括通用動力、L3Harris、諾斯洛普格魯曼、以及杭亭頓英格斯Huntington Ingalls）。

第三，稅務變革將增加美國家庭的可支配收入，主要受益者為中高所得家庭，但由於補充營養協助計畫（SNAP）遭削減，低所得家庭將受衝擊。法興表示，非必須消費品產業、例如零售、汽車、旅遊休憩業將在短期獲益，因中高所得家庭的可支配收入增加，但由於SNAP與聯邦醫療補助（Medicaid）遭刪減，影響低收入消費者，消費品產業與折扣零售商將承受壓力。

法興將服飾業者Ralph Lauren、Tapestry與零售商好市多，納入大而美法的投資籃。

第四，中小企業也將受惠。大而美法透過特定減稅措施與永久性融資工具，促成早期投資人與私人資本進場。法興銀行認為，這將帶來多重效果，例如：獨資與小型企業稅後盈餘提高、社區銀行的貸款需求增強，以及早期投資人的離場收益改善。

法興點名KeyCorp、M&T Bank與Apollo將受惠。

最後是能源領域。法興指出：「大而美法對石油、天然氣與煤炭生產商而言是一大利多，尤其是阿拉斯加與墨西哥灣地區的業者；但對使用聯邦土地的大型風電與太陽能開發商則是一大打擊。」隨著美國政府重新出售陸上與海上鑽探權，油氣租賃應會重新啟動。

法興表示：「基於這些條款，我們已將被視為可望受惠於能源政策的特定公司納入大而美投資籃，包括埃克森美孚與ConocoPhillips。」