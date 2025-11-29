芝商所暫停交易數小時 數兆美元合約受影響

芝加哥商業交易所（CME）28日因資料中心出現散熱問題，暫停交易數小時，中斷時間超過2019年一次技術故障，擾亂了數兆美元的合約。值得慶幸的是，適逢感恩節假期，預計消息較少，美國也沒有經濟數據公布，聯準會（Fed）官員在12月利率決議前的緘默期內也不會發表談話。

根據資料中心營運商CyrusOne的說法，此故障是由芝加哥地區一座資料中心的冷卻系統出問題所引起。

這起事件28日在亞洲盤影響Globex的所有期貨與選擇權合約，波及美國原油與汽油、及馬來西亞交易所透過CME電子平台交易的棕櫚油期貨，美國公債與標普500指數期貨、以及用於外匯交易的EBS等其他平台也受影響。

而在不同交易所的歐洲與英國債券市場未受影響。

CME的衍生性商品是從股票到大宗商品等市場的指標，在CME平台暫停交易後，標普500指數期貨與那斯達克100指數期貨的報價未再更新，EBS系統也沒有貨幣配對的匯率報價。一位不願透露姓名的交易員說：「這是一場噩夢。」

這次中斷也衝擊了包括Comex黃金期貨和選擇權在內的多個市場交易，這些衍生商品通常被用來為倫敦現貨價格進行避險。由於這些合約缺乏即時交易或定價，當它們與作為主要交易中心的倫敦現貨價格出現分歧時，交易難度就會增加。

Saxo市場公司駐新加坡首席投資策略師表示Charu Chanana表示，「流動性原已清淡，因此就算是短暫的暫停交易，也會扭曲美國公債、外匯及大宗商品的價格發現（買賣雙方確立特定資產的共同價格，並完成交易）」。