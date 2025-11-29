美國感恩節網路銷售額估年增6%

雲端運算軟體業者Salesforce估算，美國感恩節全天的線上銷售額將比去年同期成長6%至86億美元，顯示在關稅引發總經不確定性之際，購物者正積極利用零售商提供的大幅折扣進行消費。

Salesforce的數據一如預期，感恩節當天多數流量都來自行動裝置，美國有85%流量、75%訂單來自行動裝置。Salesforce指出，在感恩節前的25-26日，第三方人工智慧（AI）代理的流量轉換率，高於社群媒體。全球AI代理流量銷售轉換率是一般流量的六倍，美國為三倍。

Salesforce預估，27日整天的全球數位銷售額將達到360億美元，美國為86億美元，而感恩節隔天的黑色星期五才是全年網購活動最熱絡的一天，預估當天全球線上支出額將達780億美元，美國為180億美元。

美國銀行（BofA）在夏季末針對2,000人進行的購物季訪調結果顯示，62%認為與購物季支出相關的財務緊俏，58%覺得禮物變貴了，送禮時也將變得更挑剔，38%表示只會買禮物送給親密的家人和朋友，23%已和親戚達成共識，今年要減少送禮。

路透報導，全國零售聯盟（NRF）估計今年從感恩節到網購星期一約有1億8,690萬美國人參與購物，創歷史新高。但今年購物季的銷售成長率，估計將比去年略低，消費力略微下降。

NRF首席經濟學家馬修斯（Mark Mathews）指出，受到通膨與關稅影響，今年零售業者與消費者對於價格更加敏感。部分家庭選擇理性消費、縮減非必要支出。