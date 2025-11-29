國防新創Anduril攻擊無人機漏氣 外界質疑實戰能力

美國國防新創公司Anduril 8月將一批Altius攻擊無人機交付台灣，但路透報導指出，Altius近期在美國空軍兩度高空測試失敗，引發外界質疑其實戰能力。

33歲的Anduril創辦人拉奇（Palmer Luckey）曾在8月來台親自送交該公司首批無人機Altius-600M，並與我國防部長顧立雄會晤。Anduril也結盟中科院，協助引進Lattice OS人工智慧（AI）指管平台，並共同開發無人載具。

一架美國軍機11月初飛越佛州埃格林空軍基地時投放Altius，旨在測試它能否順利飛行與執行偵察任務。結果它在測試中俯衝2,438公尺墜地。不久第二架Altius在另一場測試中也旋轉墜地。

隨著無人機改變烏克蘭的作戰模式，以及美國總統川普推動五角大廈採用尖端技術對抗中國，Anduril已成為矽谷最受歡迎的國防投資寵兒。Anduril受益於軍事技術投資熱潮，自2022年底以來估值成長兩倍多，達到305億美元。

Anduril聲稱，可用於偵察與載彈的Altius具實戰能力，自2022年2月俄羅斯侵烏以來，已運交數百架給烏克蘭。拉奇3月宣稱，Altius已摧毀相當數億美元的俄國目標。

但根據逾十位受訪者，包含Anduril前員工、軍方官員與在俄烏戰場從事無人機工作的相關人士說法，11月兩架Altius在美國空軍測試中出現未公開的失敗，與該公司另一款無人機Ghost在俄烏戰場等地出現的問題，在在反映出該公司宣稱的作戰準備與其部分無人機，在測試與實戰中的表現存在落差。

Anduril發言人普賴爾說，上述案例只是數百次測試中的「獨立個案」。她強調，「我們不斷驗證所有系統的新能力，將之推到極限，好讓我們從中學習、反覆修正並改進系統。測試失敗是過程中自然且有意為之的環節」；Altius已在測試、示範與部署中飛行兩千多小時。

而且Anduril的挫敗也凸顯一個更廣泛的挑戰：一向以高價武器系統聞名的美國軍工業，如今必須轉型來適應現代戰場上低價、大量生產無人機為主的趨勢。

Anduril發言人回應指出，路透記錄的事件只是數百次測試中的「少數案例」。而且該公司發布了一篇部落格文章，詳細介紹了與Altius和Ghost無人機以及其指揮控制軟體Lattice相關的測試問題，聲稱「這些失敗以及從中學到的經驗教訓，是開發過程中不可或缺的一環」。「我們正持續驗證我們所有系統的新功能，推向極限，從中學習、反覆進行，並改良我們的系統。測試失敗是自然的結果，是有意為之，都是過程的一部分」。