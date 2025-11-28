美股早盤／黑五交易量冷清 芝商所開盤前突當機嚇壞投資人

美股28日早盤小漲，芝加哥商品交易所（CME）稍早因資料中心發生冷卻問題，一度中斷交易，引發投資人吃驚，所幸在美股開盤前排除問題。

道瓊工業指數28日早盤小漲102點，或0.2%；標普500和那斯達克指數分別漲0.2%和0.3%；費城半導體指數漲0.2%；台積電ADR漲不到0.1%。

美股27日因感恩節休市一天，28日黑色星期五雖然恢復交易，但交易時間將比平常縮短，交易量也將比平常清淡。

同時，28日也將是11月的最後一個交易日。回顧過去一個月，圍繞著對人工智慧（AI）公司未來獲利能力的質疑，引發了科技股回檔，也拖累大盤指數。

截至26日收盤為止，道瓊和標普500指數都比上個月底微跌，恐將終結過去連續六個月的上漲。那斯達克指數則下跌2%，恐將中斷連七漲。

但在科技股的回漲下，本周三大指數周線可望收漲，道瓊指數本周至今上漲逾2%，標普和那斯達克指數則分別上漲3%和4%。