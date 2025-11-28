台積電年薪500萬 等同美FAANG剛入行菜鳥價？他揭密是「這個因素」

快訊

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
經濟評論家史密斯說，台積電之所以能用糟糕的薪資請到工程師，是因為台灣的優秀人才沒有其他選擇。美聯社
經濟評論家史密斯說，台積電之所以能用糟糕的薪資請到工程師，是因為台灣的優秀人才沒有其他選擇。美聯社

台積電近期公告員工第3季考績，職級S達標者可領約4個月獎金換算，34職級、約10年資歷的員工，今年年薪總額可領500萬元。但有外國網友在X上說，台積電10年資歷工程師的薪酬，不過等於剛從大學畢業、進美國尖牙股（FAANG）公司工作的新人水準，經濟評論家史密斯（Noah Smith）指出，這是因為台灣最優秀的人才，除了台積電無處可去。

史密斯在X指出，台積電成功的秘訣，在於台灣這個人口2,400萬人的國家，最傑出、最聰明的人才，都集中到台積電這家台灣唯一成功的晶片業者，由於優秀人才無處可去，才讓台積電得以用糟糕的薪資請到這些人。

不過，貼文下方有網友回應，考量到台灣生活成本只有美國的三分之一，台積電的薪資待遇看起來其實算是差不多的合理水準。

另有網友提到，在台灣年薪新台幣500萬元其實相當優渥，等於美國舊金山灣區帕羅奧圖年薪40萬美元的水準。

