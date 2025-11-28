快訊

「我準備好了」楊瓊瓔宣布參選台中市長 江啟臣、何欣純皆回應

被利用？石破茂稱尊重北京「台灣是中國一部分」看法 陸駐日使館轉發

甜蜜接吻！邱澤哽咽、許瑋甯淚崩 「牽著妳的手直到化成灰燼」誓詞曝光

如何辦到？OpenAI讓夥伴企業背債近千億美元 自己負債卻幾乎零

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
儘管OpenAI至今尚未開始獲利，但該公司卻能讓其夥伴企業為其舉債近千億美元，自己負債卻幾乎是零。美聯社
儘管OpenAI至今尚未開始獲利，但該公司卻能讓其夥伴企業為其舉債近千億美元，自己負債卻幾乎是零。美聯社

儘管OpenAI至今尚未開始獲利，但這家ChatGPT開發商卻很懂得如何讓其夥伴企業願意為它舉債近千億美元，成為這些投資的最大受益者，卻不必背負任何財務風險。

英國金融時報（FT）報導，據該報分析，軟體銀行（Softbank）、甲骨文（Oracle）和CoreWeave，至少已為了投資OpenAI或協助興建資料中心貸款300億美元。投資集團Blue Owl和運算基建公司Crusoe等，也為了與OpenAI的交易貸款約280億美元。

另據知情人士表示，甲骨文和資料中心營建商Vantage正在和多家銀行洽談額外貸款380億美元，以資助OpenAI興建更多資料中心。這項交易預料將在未來幾周敲定。

OpenAI主管先前曾表示，計劃透過大量舉債來支付這些合約，但如今財務負擔卻都是落在其交易對象和對方的債權人身上。一名OpenAI高階主管表示：「這有點像是一種策略。如何利用其他人的資產負債表。」

這些仰賴OpenAI的貸款，將和該公司今年簽訂未來八年向晶片和資料中心廠商採購算力的1.4兆美元合約，一起受到嚴格審視。這些承諾規模遠超過OpenAI的今年預期營收200億美元。

知情人士表示，OpenAI本身的資產負債表上幾乎沒有負債。該公司去年向多家美國銀行取得共40億美元的信用額度，但至今尚未動用。

據Janus Henderson資產管理公司2024年報告，這1,000億美元的與OpenAI相關貸款，相當於全球貸款金額前六大企業淨持有的負債；這六大企業包括福斯（VW）和豐田汽車，以及電信集團AT&T和Comcast。

不過，雖然與OpenAI相關的貸款或許已大幅提高，但包括軟銀和CoreWeave在內，許多OpenAI夥伴企業今年所借的更多貸款，與OpenAI的關聯並不明確。

軟銀今年為了AI投資總共已籌資約200億美元，目前最多仍是投資在OpenAI上。CoreWeave為了租借資料中心來履行和微軟的提供算力合約，已貸款逾100億美元，雖然有些算力最終將透過微軟合約流向OpenAI。

不過，與OpenAI相關的貸款規模，可望將會隨著夥伴企業履行與OpenAI的龐大合約而成長。為支付對OpenAI的基建設施承諾，甲骨文已發行180億美元公司債。KeyBanc資本市場分析師預測，為履行與OpenAI合約，甲骨文未來四年將需要貸款1,000億美元。

OpenAI 負債 甲骨文 軟體銀行 ChatGPT

如何辦到？OpenAI讓夥伴企業背債近千億美元 自己負債卻幾乎零

