日本追加預算18.3兆日圓 聚焦物價對策與AI半導體

日本政府今天在內閣會議通過2025年度追加預算案，一般會計規模達18兆3034億日圓（約新台幣3兆6800億元），作為對抗高物價、促進成長投資等經濟對策財源。

其中歲入約6成仰賴追加發行國債補足，金額達11兆6960億日圓，目標12月在國會通過。

日本經濟新聞報導，日本首相高市早苗提出「負責任的積極財政」，這次追加預算案的規模超過2024年度的13.9兆日圓，為疫情後最大規模。

在對抗高物價方面，包括「電費與瓦斯費補助」、「可用於米券等食物支援的地方政府交付金」等，共編列8兆9041億日圓；在人工智慧（AI）、半導體、造船等領域，則編列6兆4330億日圓。

加強防衛力與外交能力方面，編列1兆6560億日圓。此外，能夠靈活運用的預備費編列7098億日圓，以備應對自然災害、熊害擴大等狀況。

歲入方面，政府將利用預測增加的稅收2兆8790億日圓。2025年度的稅收預估達到80兆日圓，將連續第6年創下新高。不足的部分則依賴追加發行國債，使國債占歲入比例超過6成，比2024年度追加預算時的6兆6900億日圓多出5兆日圓。