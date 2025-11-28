快訊

MAMA所有藝人全換一身黑！朴寶劍帶頭哀悼香港大火

台肥發布重訊 吳音寧婉拒擔任董事

香港大火慘案…三個「人數」資料遭關切 數字恐重疊

麻省理工學院研究：AI已可取代美國11.7%勞動力

中央社／ 麻薩諸塞州劍橋市27日綜合外電報導
美國麻省理工學院昨天發布研究指出，人工智慧（AI）目前已能取代美國11.7%的勞動力，相當於涵蓋金融、醫療和專業服務等領域達1兆2000萬美元薪資規模的職位。 路透社
美國麻省理工學院昨天發布研究指出，人工智慧（AI）目前已能取代美國11.7%的勞動力，相當於涵蓋金融、醫療和專業服務等領域達1兆2000萬美元薪資規模的職位。 路透社

美國麻省理工學院昨天發布研究指出，人工智慧（AI）目前已能取代美國11.7%的勞動力，相當於涵蓋金融、醫療和專業服務等領域達1兆2000萬美元薪資規模的職位。

CNBC報導，這項研究運用由麻省理工學院（MIT）與橡樹嶺國家實驗室（Oak Ridge NationalLaboratory）共同開發的勞動力模擬工具「冰山指數」（Iceberg Index）。該指數模擬全美1億5100萬名勞工的互動情形，以及AI和相關政策對他們造成的影響。

該研究共同主持人、橡樹嶺國家實驗室主任巴拉普拉卡希（Prasanna Balaprakash）指出，這項指數進行人口層面實驗，提前揭示AI如何重塑工作內容、技能需求和勞動力流動，遠早於這些變化在真實經濟中顯現。

該指數將全美1億5100萬名勞工視為獨立個體，標註每個人的技能、任務、職業和地點，繪製出分布在3000個郡、923種職業中的3萬2000多項技能，再衡量當前AI系統已經能夠執行哪些技能。

調查發現，外界看得見的「冰山一角」，例如科技、運算和資訊業的裁員和職務調整，這些只占美國勞動力市場總薪資曝險部位的2.2%，約合2110億美元。但是隱藏在水下的冰山是總規模達1兆2000萬美元的薪資曝險，這包括人力資源、物流、財務和辦公室行政等常在有關自動化的預測中遭到忽略的領域。

研究人員強調，冰山指數並非用來預測精確的裁員時間或地點，而是提供一個以技能為核心的概況，呈現當前AI實力所及，讓決策者能在真正投入預算和立法之前，系統化地模擬各種可能情境。

勞動力 薪資 美國 麻省理工學院 AI

延伸閱讀

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」 因握有這些籌碼

美國知名建築師史登辭世 享壽86歲

美凍結阿富汗人移民申請 逃離神學士政權者安全路徑斷絕

全球人才競爭力 新加坡首勝瑞士奪冠

相關新聞

美債投資人押寶Fed降息 10年期殖利率一度跌破4%

美國10年期公債殖利率25日跌破4%，為近一個月來首見，公債價格反向上漲，主要反映出投資人押注聯準會（Fed）12月的降...

美股感恩節後有望繼續上衝 輝達股價出現「感恩節甜甜價」

美國科技股集中的那斯達克指數有望創下2008年以來最佳感恩節周線漲幅，分析師看好感恩節後可望繼續上攻，近來股價下挫的輝達...

記憶體缺貨危機…傳輝達不再提供板卡廠VRAM 這類型業者恐難熬

整個電腦產業正應對記憶體的缺貨危機，記憶體大廠優先滿足人工智慧（AI）客戶的需求，而非零售市場，可能導致記憶體進一步短缺...

麻省理工學院研究：AI已可取代美國11.7%勞動力

美國麻省理工學院昨天發布研究指出，人工智慧（AI）目前已能取代美國11.7%的勞動力，相當於涵蓋金融、醫療和專業服務等領...

記憶體兩個月漲價近兩倍 iPhone 18 Pro、三星旗艦機要變貴了？

記憶體晶片價格短短兩個月翻漲近兩倍，已引發明年推出的智慧手機價格可能上漲的憂慮。

投資人消化降息預期和AI泡沫疑慮 亞股多收高

投資人消化近來人工智慧（AI）熱潮引發的科技股泡沫疑慮，並且普遍預期美國聯邦準備理事會（Fed）將於12月再度降息，亞洲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。