投資人消化降息預期和AI泡沫疑慮 亞股多收高
投資人消化近來人工智慧（AI）熱潮引發的科技股泡沫疑慮，並且普遍預期美國聯邦準備理事會（Fed）將於12月再度降息，亞洲股市主要指數今天漲多跌少。
法新社報導，紐約股市昨天因感恩節休市一天，投資人藉此稍作喘息，同時檢視泡沫疑慮導致股市暴跌後出現的強勁反彈走勢。
外界持續討論科技股估值是否過高之餘，本週市場聚焦聯準會12月再度降息的可能性。Fed將於12月9日至10日舉行貨幣政策會議。
Fed幾名官員近來表態支持在12月決策會議連續第3次降息，他們認為外界對勞動市場走疲的憂心程度已超過通膨壓力續升。
市場將緊盯預計未來一週公布的數據，包括民間就業、服務業活動，以及聯準會偏好的通膨指標個人消費支出（PCE）報告，這些數據可能左右聯準會的最終決策。
受美國政府日前關門影響，部分重要數據延後或取消發布，備受注意的非農就業數據預計12月中旬公布。
市場目前預估Fed下月降息機率約為85%，2026年可能會再降息3次。
亞洲市場因缺乏來自紐約股市的催化劑，今天投資人熱情有限，但主要股市指數多收高。
東京、上海、台北、威靈頓及馬尼拉股市收紅；香港、首爾及雪梨股市收低。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言