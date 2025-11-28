快訊

美股感恩節後有望繼續上衝 輝達股價出現「感恩節甜甜價」

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
分析師仍然看好輝達營運前景。美聯社

美國科技股集中的那斯達克指數有望創下2008年以來最佳感恩節周線漲幅，分析師看好感恩節後可望繼續上攻，近來股價下挫的輝達（Nvidia）也仍有上漲空間，或許可以視為「黑色星期五」購物檔期的特價品買進。

由於美股科技股與加密貨幣行情的關聯益加緊密，比特幣行情回穩，成為美股的好兆頭。Scope市場公司分析師Joshua Mahony周四的分析報告指出，美股27日雖然休市，但比特幣當天上揚，帶來美股也將會有類似表現的樂觀情緒。

那斯達克指數在過去四個交易日漲幅超過5%，標普500本周來漲幅也有3.2%，有望交出2012年以來最佳感恩節周線表現。

此外，輝達股價在過去一個月下跌了13%後，儘管近期股價走跌，根據FactSet的資料，66位有對輝達股票進行分析及投資評級的分析師，仍有61位將輝達股票評為「買進」，平均目標價為254美元，這代表以26日收盤價計算，還有41%上漲空間。

瑞穗分析師Vijay Rakesh表示，輝達的GPU（繪圖處理器）需求看起來依然非常穩健。輝達執行長黃仁勳也把明年公司的營收目標定在5,000億美元。他評級輝達股價「優於大盤」，目標價245美元。

