新加坡研究：能源生活費升 東南亞淘汰燃煤意願降

新加坡智庫與學界針對氣候議題報告指出，東南亞民眾擔憂能源安全與生活費，對立即淘汰燃煤的支持度下滑；俄烏戰爭爆發後，生活成本攀升可能是原因之一。

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS）與新加坡科技設計大學李光耀創新城市中心（Lee KuanYew Centre for Innovative Cities）今天發布「東南亞氣候展望調查（2020－2024）」報告，探討東南亞民眾對氣候變化的態度。

調查顯示，2022年至2024年間，支持「立即淘汰燃煤」從31.5%降到23.8%；支持把淘汰時程延後到2030年的受訪者，則由30.9%升至34.7%。另外，傾向延到2040年的人也增加超過3個百分點，來到18%。

報告指出，2022年俄烏戰爭爆發後，東南亞乃至全球的能源價格與生活成本都攀升，這可能是過去幾年支持淘汰燃煤比例下滑的原因之一。依據新加坡去年的能源配比，天然氣占比達94%，其他能源如垃圾焚化、生質能與進口電力占2.7%，太陽能占2.1%，剩下的1.2%則來自燃煤與石油產品。

報告指出，身為全球經濟樞紐的一員，新加坡受訪者可能更敏感地察覺地緣政治對能源供應及價格的影響，這或許也是他們較能接受最遲在2030年前淘汰燃煤的原因。

新加坡「聯合早報」報導，李光耀創新城市中心主席蔡君炫指出，研究顯示，儘管民眾普遍認知到氣候行動的迫切性，但對其成本、可靠性及公平性仍存疑慮；政策制定者須加強公眾信任與參與，確保氣候轉型過程既公平，又能獲得廣泛支持。

此外，2024年的調查中，日本被評為全球最具氣候領導力的國家，成為推動巴黎協定目標的重要力量。此前名列榜首的歐盟，今年則跌至第2名，美國排名第3。

報告指出，日本長期向東南亞提供援助，使其在區域氣候行動形象更為正面。資料顯示，日本、歐盟、韓國、澳洲及中國是東南亞主要的氣候資金來源，其中，日本自2020年至2023年提供的雙邊氣候援助超過230億美元（約新台幣7200多億元），但多為須償還的貸款，非直接撥款；歐盟、澳洲及美國則是向東南亞提供大量直接撥款主要國家。