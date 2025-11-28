快訊

OK超商宣布明年起停收蝦皮境內包裹 不再當「蝦皮倉庫」

中職／意外！徐基麟被放60人名單外 兄弟：財務、紀律問題以示警惕

記憶體缺貨危機…傳輝達不再提供板卡廠VRAM 這類型業者恐難熬

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
傳輝達已不再向板卡廠提供VRAM。路透
傳輝達已不再向板卡廠提供VRAM。路透

整個電腦產業正應對記憶體的缺貨危機，記憶體大廠優先滿足人工智慧（AI）客戶的需求，而非零售市場，可能導致記憶體進一步短缺。全球最大繪圖處理器（GPU）製造商、AI熱潮主要受益者輝達（Nvidia），如今似乎也被這場自己助長的危機所影響。

根據Tom's Hardware引述知名科技產業爆料者金豬升級包的說法，輝達已停止向板卡廠提供顯示記憶體（VRAM），改由板卡廠自行採購VRAM，改變過去同時提供GPU與VRAM的做法。

輝達並未製造VRAM，而是由三星美光SK海力士生產供貨，輝達再將VRAM與GPU綑綁出售給板卡廠，或是由大型板卡廠自行採購。顯然，隨著記憶體短缺已失控，輝達認為這種作法不再可行。

對大型板卡廠來說，採購GDDR規格的VRAM不成問題，因為他們早已這麼做，也在業界累計足夠的人脈與經驗，足以使產品符合輝達規格，以及讓分開採購的記憶體符合設計規範。受影響較重的會是小型業者，獲利將更為吃緊。

輝達 記憶體 AI GPU NVIDIA 三星 美光 SK海力士

