10.7億規模被竊…南韓最大加密貨幣交易所遭駭 傳是北韓駭客組織

中央社／ 首爾28日綜合外電報導
南韓最大加密貨幣交易所Upbit在昨天發生445億韓元規模的加密貨幣遭駭事件，根據今天南韓政府及業界消息指出，此事件由北韓所屬駭客組織Lazarus所為的可能性相當高。

根據韓聯社今天報導，南韓加密貨幣交易所Upbit昨天遭駭規模445億韓元（約新台幣10.7億元）規模的加密貨幣，背後主使強烈被指向北韓偵察總局下的駭客組織 Lazarus。

南韓資安界認為，雖然目前要等待調查結果，但外匯短缺的北韓駭入Upbit竊取加密貨幣的可能性相當高。

一名專家指出，駭入後將加密貨幣轉至其他交易所錢包，再進行混幣（洗錢），這與Lazarus的手法一致。且混幣後交易難以追蹤，尤其國際防制洗錢金融行動工作組織（FATF）成員國禁止混幣，因此北韓所為的可能性更高。

此次駭客事件剛好發生在昨天南韓最大入口網站Naver宣布與Upbit母公司Dunamu合併記者會當天，專家指出，「駭客往往有強烈的展示欲，可能是為了展現『我們就是挑在合併當天動手』的炫耀心理，才選在27日下手」。

報導指出，Lazarus駭客組織曾被指涉及2019年Upbit遭竊580億韓元（約新台幣13.9億元）規模以太幣事件。

另外，光今年Lazarus就竊走逾2兆7千億韓元（約新台幣648億元）加密資產，Lazarus在5月駭入台灣加密貨幣交易所BitoPro竊取約158億韓元（約新台幣3.79億元）資產；2月發生的Bybit交易所駭客事件中，Lazarus單次就竊走了約2兆韓元（約新台幣480億元）規模以太幣。

