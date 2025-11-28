快訊

整理包／香港宏福苑惡火衝擊亞洲 演藝圈愛心捐款一次看

核三廠重啟時間出爐！經濟部：最快2027年下旬

台灣寶可夢中心開賣16款新品！《寶可夢傳說 Z-A》周邊1秒變主角 1物鐵粉傻眼

聽新聞
0:00 / 0:00

美歐加速無人機供應鏈多元化 台灣納合作行列 但十年內挑戰仍大

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國及歐洲正加速無人機供應鏈多元化努力。示意圖。路透
美國及歐洲正加速無人機供應鏈多元化努力。示意圖。路透

英國陸軍上尉克勞福德（Hugo Crawford）當年奉令為他的營建立無人機戰力時，因經費有限，首批採購的全是廉價的中國製多旋翼無人機，那時沒人質疑。如今，他退伍擔任美國無人機製造商Neros歐洲區業務成長部門主管，向烏克蘭、美軍，以及包括英國在內至少三個北約國家供應無人機。西方國家防衛科技大量仰賴中國零組件一事，卻成為熱議的大問題。

儘管陷於戰火的烏克蘭政府強調，無人機使用中國零組件是別無選擇，但五角大廈與其他西方盟友急於降低依賴，深怕在重大衝突時造成災難性後果。

路透報導，根據克勞福德的描述，美方會「拆解每一架無人機，放大晶片，看所有零件來源」，確保不會有來自中國大陸、俄羅斯、北韓等潛在敵對國家的關鍵零組件。

中國是最大供應來源。美國智庫大西洋理事會估計，直到2024年，中國在全球無人機市場的占有率達到八成，不論整機製造或零件供應皆然。即使英國、烏克蘭、波蘭與台灣攜手合作，嘗試降低依賴程度，但成效有限。

美、歐對中國的依賴還延伸至稀土金屬及化學原料。中國控制全球80%到90%的稀土出口與精煉能力，歐洲即使努力回收並尋找替代來源，也只能獲得零星供應。

美歐已在今年下半年加速供應鏈多元化。Neros計畫提升無人機年產量，由原本的數千架增加到2026年底超過10萬架。該公司有一款小型攻擊無人機已獲美國官方認可。其他美國防衛科技公司也在努力降低對中國的依賴，但他們的成本高、產量低，常常競爭不過大陸產品。

烏克蘭科技創業者Eveline Buchatskiy表示，很難找到非中國製的監控與攻擊系統鏡頭等基礎零件。

烏國科技專家還說，中國雖未為俄羅斯或烏克蘭製造完整武器系統，但利用戰爭測試零組件與材料。

美國及其盟國想快速重整軍備的努力明顯遇阻。供應鏈多元化的努力恐需時多年才能見效。在這段期間，企業與政府只能「爭取時間」，在風險與需求間做出艱難取捨。

路透還指出，對全球供應鏈的潛在衝擊也可能來自台灣。台灣擁有全球高達90％的先進晶片產能，任何戰事都可能立即影響全球電子與軍事供應。

雖然降低依賴的競賽已經展開，但路透評論，若衝突發生在未來十年間，西方可能很難真正做好準備。

美國 烏克蘭 依賴

延伸閱讀

創辦人8月曾來台交付無人機 美軍工新創Anduril無人機與系統傳出問題

無人機傳婚戒！陸軍司令部93對新人聯合婚禮 直升機、飛彈車前許諾言

攝影師101禁航區飛無人機不理罰款 怕台積電股票被查扣急繳清

仁寶搶兆元國防商機

相關新聞

美債投資人押寶Fed降息 10年期殖利率一度跌破4%

美國10年期公債殖利率25日跌破4%，為近一個月來首見，公債價格反向上漲，主要反映出投資人押注聯準會（Fed）12月的降...

台灣病有解方？央行應該問問自己問題在哪

「台灣經濟超日趕韓」、「台灣外銷屢創佳績」，這些話近幾年說起來好像底氣十足。護國神山晶圓代工接單滿載、高科技出口屢創新高，政府財政收入亮眼，GDP成長率在已開發國家中一枝獨秀。國際媒體不斷報導：台灣是全球供應鏈的關鍵，是科技冷戰中不可或缺的一枚棋子。

資料中心散熱出包 芝商所平台暫停交易 交易員形容「噩夢」

芝加哥商業交易所（CME）28日表示，由於資料中心出現散熱問題，已經暫停貨幣、股票期貨及大宗商品的交易。這起事件連帶拖累...

美歐加速無人機供應鏈多元化 台灣納合作行列 但十年內挑戰仍大

英國陸軍上尉克勞福德（Hugo Crawford）當年奉令為他的營建立無人機戰力時，因經費有限，首批採購的全是廉價的中國...

美國感恩節線上支出額估增6% AI代理流量轉換率高於社群媒體

雲端運算軟體業者Salesforce估算，美國感恩節全天的線上銷售額將比去年同期成長6%至86億美元，顯示在關稅引發總經...

日本經濟政策大翻修！「三重利多」推動中長期經濟成長

日本政府近期陸續公布多項重要經濟政策，形成對企業投資、薪資結構與家庭支出三方面的支持，有望強化2026年後日本經濟的中期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。