快訊

整理包／香港宏福苑惡火衝擊亞洲 演藝圈愛心捐款一次看

核三廠重啟時間出爐！經濟部：最快2027年下旬

台灣寶可夢中心開賣16款新品！《寶可夢傳說 Z-A》周邊1秒變主角 1物鐵粉傻眼

聽新聞
0:00 / 0:00

美國感恩節線上支出額估增6% AI代理流量轉換率高於社群媒體

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
在關稅引發總經不確定性之際，購物者正積極利用零售商提供的大幅折扣進行消費。路透
在關稅引發總經不確定性之際，購物者正積極利用零售商提供的大幅折扣進行消費。路透

雲端運算軟體業者Salesforce估算，美國感恩節全天的線上銷售額將比去年同期成長6%至86億美元，顯示在關稅引發總經不確定性之際，購物者正積極利用零售商提供的大幅折扣進行消費。

Salesforce的數據顯示，截至美東時間27日下午2時（台灣時間28日凌晨2時），全球感恩節線上支出額年增7.9%至131億美元，美國支出額也成長5.8%至26億美元。

一如預期，感恩節當天的多數流量都來自行動裝置，美國將有85%流量、75%訂單來自行動裝置。Salesforce指出，在感恩節前的25-26日，第三方人工智慧（AI）代理的流量轉換率，高於社群媒體，全球AI代理流量銷售轉換率是一般流量的六倍，美國為三倍。

Salesforce預估，27日整天的全球數位銷售額將達到360億美元，美國為86億美元，而感恩節隔天的黑色星期五才是全年網購活動最熱絡的一天，預估當天全球線上支出額將達780億美元，美國為180億美元。

隨著時序進入黑色星期五周末，Salesforce在9月預期，今年美國11月1日至12月31日的線上銷售額將成長2.1%至2,880億美元，較去年同期的4%趨緩。

美國銀行（BofA）在夏季末針對2,000人進行的購物季訪調結果顯示，62%認為與購物季支出相關的財務緊俏，58%覺得禮物變貴了，送禮時也將變得更挑剔，38%表示只會買禮物送給親密的家人和朋友，23%已和親戚達成共識，今年要減少送禮。

美國 感恩節 流量

延伸閱讀

美要台加碼投資＋培訓半導體員工？網憂：產業鏈被整碗端走

白金站回1,600美元之上 油價小漲 黃金回落

美國民警衛隊員遇襲 川普啟動大規模庇護與綠卡審查

國民兵華府遭槍擊 美國計畫重新審查關切國綠卡移民

相關新聞

美債投資人押寶Fed降息 10年期殖利率一度跌破4%

美國10年期公債殖利率25日跌破4%，為近一個月來首見，公債價格反向上漲，主要反映出投資人押注聯準會（Fed）12月的降...

台灣病有解方？央行應該問問自己問題在哪

「台灣經濟超日趕韓」、「台灣外銷屢創佳績」，這些話近幾年說起來好像底氣十足。護國神山晶圓代工接單滿載、高科技出口屢創新高，政府財政收入亮眼，GDP成長率在已開發國家中一枝獨秀。國際媒體不斷報導：台灣是全球供應鏈的關鍵，是科技冷戰中不可或缺的一枚棋子。

資料中心散熱出包 芝商所平台暫停交易 交易員形容「噩夢」

芝加哥商業交易所（CME）28日表示，由於資料中心出現散熱問題，已經暫停貨幣、股票期貨及大宗商品的交易。這起事件連帶拖累...

美歐加速無人機供應鏈多元化 台灣納合作行列 但十年內挑戰仍大

英國陸軍上尉克勞福德（Hugo Crawford）當年奉令為他的營建立無人機戰力時，因經費有限，首批採購的全是廉價的中國...

美國感恩節線上支出額估增6% AI代理流量轉換率高於社群媒體

雲端運算軟體業者Salesforce估算，美國感恩節全天的線上銷售額將比去年同期成長6%至86億美元，顯示在關稅引發總經...

日本經濟政策大翻修！「三重利多」推動中長期經濟成長

日本政府近期陸續公布多項重要經濟政策，形成對企業投資、薪資結構與家庭支出三方面的支持，有望強化2026年後日本經濟的中期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。